Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:50

vitaliian написав: Ромасик написав: beee написав: Военные, например, раскупили варшавский. Несколько десятков квартир.

Я без понятия, почему именно его. Из-за цены наверное Военные, например, раскупили варшавский. Несколько десятков квартир.Я без понятия, почему именно его. Из-за цены наверное

На першому етапі ведмежого ринку здешевелі активи починають підбирати недосвідчені покупани, які були готові купувати раніше, а тут ще й знижка, яку вони вважають джек потом, не звертаючи уваги на те, що макроекономічні дані вказують на продовження падіння.



Досвідчені продавці в цей час зливають активи, що підібрати нижче. На першому етапі ведмежого ринку здешевелі активи починають підбирати недосвідчені покупани, які були готові купувати раніше, а тут ще й знижка, яку вони вважають джек потом, не звертаючи уваги на те, що макроекономічні дані вказують на продовження падіння.Досвідчені продавці в цей час зливають активи, що підібрати нижче. это мы здесь отслеживаем дуновение цены на каждый сантиметр. Люди таким не заморачиваться. Надо квартира покупают, ту на что есть бабки, стала не надо продают почём дают.



С арендой ещё хуже, сдают от 6к что на мой взгляд вдвое ниже рентабельности.



С годами никто в ремонт 200 тыс грн вкладывать не будет. Они не отобьют себя никогда.



То есть через несколько лет таких цен половина арендных квартир будут с убитым или полуубитым ремонтом и/или без мебели. это мы здесь отслеживаем дуновение цены на каждый сантиметр. Люди таким не заморачиваться. Надо квартира покупают, ту на что есть бабки, стала не надо продают почём дают.С арендой ещё хуже, сдают от 6к что на мой взгляд вдвое ниже рентабельности.С годами никто в ремонт 200 тыс грн вкладывать не будет. Они не отобьют себя никогда.То есть через несколько лет таких цен половина арендных квартир будут с убитым или полуубитым ремонтом и/или без мебели.

Как везде в странах золотого миллиардаЗаехал, побелил стены валиком, освежил паркет золотого века Юща, закупил кухню с эпика и икеа тамошнего разлива с необработанными кромками что разбухают, возможно и краны поменял - и без замолотов что "там на 500грн дешевле и отопление не надо оплачивать" снимаешь всю жизнь, пока как у Сержика, матрас давить бока не начинает.А пока лет пять есть повыдрачиваться и поснимать то что стоило полляма за тысячу, ну или что то микрожирное у Хьюма или Черчилля за среднюю зарплату в ПолтавеЛет через пять надо будет послушать тех, кто будут искать или снять или купить свеженький ремонт да по цене кировограда времён пороха.