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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10769107701077110772
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 11:08

  striped написав:Есть тот самый навес "инвестиционных" кавалирок в уже сданных домах, которые не дадут расти первичке. Видел квартиру "после строителей - 2" в доме на Лобановского по 700 - не думаю, что она там единственная.
Есть отток арендаторов, который делает арендный бизнес совсем не интересным и потому сейчас в продаже и появляются/висят эти послеарендные квартиры, которые будут тянуть рынок бабушатников ниже.

Баланс будет найден, но чем позже, тем на более низких уровнях.

Оказывается, биржа не единственный магазин в котором никто не хочет покупать, когда начинаются распродажи. Никому не хочется впрыгивать в поезд, который начал движение в низ.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 11:11

  rusramzik написав:Факт падения неизбежен. Вопрос с какой скоростью это будет происходить. А скорость зависит от интенсивности и маштабов боевых действий. Так что считаю прогноз по цене (пока что)- "пальцем в небо".

Скорость зависит от этапа. Сначала идёт этап накопления предложений, потом обвал и ускорение падения. Ускорение – это фаза перед замедлением, стабилизацией и только потом разворот. Когда начнётся ускорение – начнётся паника и у тех кто надеялся на восстановление цен или хотя бы их стабилизацию – срывает резьбу. Рынок недвижимости медленный, но инертный. Во время падения не успел продать – потом сложно за ценой угнаться. Предлагают 250, не много задумался и уже максимум предлагают 220. Взял паузу на переваривание и принятие таких потерь – уже нет покупателя … Разная психология на растущем и падающем рынках.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 13:30

  vitaliian написав:Или появится картонная мебель, а в моду войдёт крашенный двп на пол и потолок из ламинированной фанеры с пенопластовым фальшбрусом. Помните двп в немецких купейных вагонах Аммендорф? Может и наши научатся так круто ламинировать фанеру и картон. Он через 50 лет выглядит как новый. Думаю будет востребовано для стен и потолков. А на пол кварцвиниловый ламинат. По которому могут слоны бегать.

Недавно читала отзывы, что хрень это, замки очень хрупкие и покрытие быстро истирается.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 14:36

  Natt написав:
  vitaliian написав:Или появится картонная мебель, а в моду войдёт крашенный двп на пол и потолок из ламинированной фанеры с пенопластовым фальшбрусом. Помните двп в немецких купейных вагонах Аммендорф? Может и наши научатся так круто ламинировать фанеру и картон. Он через 50 лет выглядит как новый. Думаю будет востребовано для стен и потолков. А на пол кварцвиниловый ламинат. По которому могут слоны бегать.

Недавно читала отзывы, что хрень это, замки очень хрупкие и покрытие быстро истирается.

Это по сути тот же самый линолеум.
Только порезан и с замками
antey1969
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