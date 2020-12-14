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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лют, 2023 11:08
striped написав:
Есть тот самый навес "инвестиционных" кавалирок в уже сданных домах, которые не дадут расти первичке. Видел квартиру "после строителей - 2" в доме на Лобановского по 700 - не думаю, что она там единственная.
Есть отток арендаторов, который делает арендный бизнес совсем не интересным и потому сейчас в продаже и появляются/висят эти послеарендные квартиры, которые будут тянуть рынок бабушатников ниже.
Баланс будет найден, но чем позже, тем на более низких уровнях.
Оказывается, биржа не единственный магазин в котором никто не хочет покупать, когда начинаются распродажи. Никому не хочется впрыгивать в поезд, который начал движение в низ.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 11:11
rusramzik написав:
Факт падения неизбежен. Вопрос с какой скоростью это будет происходить. А скорость зависит от интенсивности и маштабов боевых действий. Так что считаю прогноз по цене (пока что)- "пальцем в небо".
Скорость зависит от этапа. Сначала идёт этап накопления предложений, потом обвал и ускорение падения. Ускорение – это фаза перед замедлением, стабилизацией и только потом разворот. Когда начнётся ускорение – начнётся паника и у тех кто надеялся на восстановление цен или хотя бы их стабилизацию – срывает резьбу. Рынок недвижимости медленный, но инертный. Во время падения не успел продать – потом сложно за ценой угнаться. Предлагают 250, не много задумался и уже максимум предлагают 220. Взял паузу на переваривание и принятие таких потерь – уже нет покупателя … Разная психология на растущем и падающем рынках.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 13:30
vitaliian написав:
Или появится картонная мебель, а в моду войдёт крашенный двп на пол и потолок из ламинированной фанеры с пенопластовым фальшбрусом. Помните двп в немецких купейных вагонах Аммендорф? Может и наши научатся так круто ламинировать фанеру и картон. Он через 50 лет выглядит как новый. Думаю будет востребовано для стен и потолков. А на пол кварцвиниловый ламинат. По которому могут слоны бегать.
Недавно читала отзывы, что хрень это, замки очень хрупкие и покрытие быстро истирается.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 14:36
Natt написав: vitaliian написав:
Или появится картонная мебель, а в моду войдёт крашенный двп на пол и потолок из ламинированной фанеры с пенопластовым фальшбрусом. Помните двп в немецких купейных вагонах Аммендорф? Может и наши научатся так круто ламинировать фанеру и картон. Он через 50 лет выглядит как новый. Думаю будет востребовано для стен и потолков. А на пол кварцвиниловый ламинат. По которому могут слоны бегать.
Недавно читала отзывы, что хрень это, замки очень хрупкие и покрытие быстро истирается.
Это по сути тот же самый линолеум.
Только порезан и с замками
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antey1969
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Додано: Суб 25 лют, 2023 15:52
Natt написав: vitaliian написав:
Или появится картонная мебель, а в моду войдёт крашенный двп на пол и потолок из ламинированной фанеры с пенопластовым фальшбрусом. Помните двп в немецких купейных вагонах Аммендорф? Может и наши научатся так круто ламинировать фанеру и картон. Он через 50 лет выглядит как новый. Думаю будет востребовано для стен и потолков. А на пол кварцвиниловый ламинат. По которому могут слоны бегать.
Недавно читала отзывы, что хрень это, замки очень хрупкие и покрытие быстро истирается.
Замки из тонкого пластика, да хрупкие, надо класть на акриловый клей типа "скажений силач". По износу сложно делать выводы, в одно из своих помещений я кинул толстый линолеум, надо было быстро оформить покрытие, в течение одного дня, через несколько лет продал его (линолеум) дороже чем купил. Износ был минимальный, невидимый без микроскопа, но и в обуви по нему не топтались.
Кварц виниловый ламинат значительно плотнее линолеума, это видно даже по его массе. С уверенностью говорю, уже проливал на него кипяток (зацепили закипевший чайник) - пофиг. Даже пятна не осталось. Пока восторг.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 16:16
striped написав: beee написав:
Нехорошо вы подставляете))
Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.
Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.
Кому теперь верить?
Самое интересное, что этими сказками вы/они делают медвежью услугу (во всех смыслах) рынку. Я вижу, что мой прогноз по ценам не сбылся даже несмотря на войну - цены снижаются совсем не так, как росли. Но результатом этой бараньей упертости вижу лишь обрушение рынка, после какого-то критичного периода.
Есть тот самый навес "инвестиционных" кавалирок в уже сданных домах, которые не дадут расти первичке. Видел квартиру "после строителей - 2" в доме на Лобановского по 700 - не думаю, что она там единственная.
Есть отток арендаторов, который делает арендный бизнес совсем не интересным и потому сейчас в продаже и появляются/висят эти послеарендные квартиры, которые будут тянуть рынок бабушатников ниже.
Баланс будет найден, но чем позже, тем на более низких уровнях.
Предлагаю обсудить какой минимум мы видим на конец этого года и повесить новую голосовалку. Прелесть венского троля предлагаю считать выбросом в статистике и максимум наверное заложить на уровне 2500.
прежде, чем вызываться в пророки для разоблачения сказок с бараньей уверенностью, сразу уточняйте уровень компетенции, если это лобановского па700
для меня форум - поиск не то что пути, а хотя бы вектора, в дискуссии, основанной на сомнениях.
абсолютная уверенность граничит с перекладыванием пророчества на общественность голосовалками и предложениями.
Востаннє редагувалось beee
в Суб 25 лют, 2023 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 16:23
rusramzik написав:
Факт падения неизбежен. Вопрос с какой скоростью это будет происходить. А скорость зависит от интенсивности и маштабов боевых действий. Так что считаю прогноз по цене (пока что)- "пальцем в небо".
неизбежен.
что ещё должно упасть в цене? арматура, газобетон, кабели, трубы?
ну же, набрасывайте варианты. очень интересно будет почитать через пол года.
может оно так и будет.
только вот великие прогнозисты на всех ветках не могут спрогнозировать курс валюты на месяц.
хотя откровенно говоря, скорее всего, сейчас весенняя "ремиссия" отложенного спроса - небольшой поток покупателей. когда он закончится может начаться великая депрессия.
если война не закончится в этом году - наступит, научно выражаясь, nu3дец всему
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Додано: Суб 25 лют, 2023 16:56
beee написав:
что ещё должно упасть в цене? арматура, газобетон, кабели, трубы?
ну же, набрасывайте варианты. очень интересно будет почитать через пол года.
может оно так и будет.
Дивно, що ти того не знаєш, але земельні ділянки під забудову очевидно що вниз, робоча сила - вниз, хабарі - скоріше всього вниз. Це очевидно в стабільній валюті - в доларах.
У Франківську якось ж будують за 600-700 доларів? Чи київські забудовники використовують тільки мідні елітні труби?
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Додано: Суб 25 лют, 2023 17:04
beee написав: rusramzik написав:
Факт падения неизбежен. Вопрос с какой скоростью это будет происходить. А скорость зависит от интенсивности и маштабов боевых действий. Так что считаю прогноз по цене (пока что)- "пальцем в небо".
неизбежен.
что ещё должно упасть в цене? арматура, газобетон, кабели, трубы?
ну же, набрасывайте варианты. очень интересно будет почитать через пол года.
может оно так и будет.
только вот великие прогнозисты на всех ветках не могут спрогнозировать курс валюты на месяц.
хотя откровенно говоря, скорее всего, сейчас весенняя "ремиссия" отложенного спроса - небольшой поток покупателей. когда он закончится может начаться великая депрессия.
если война не закончится в этом году - наступит, научно выражаясь, nu3дец всему
И неизбежный пересчет коммуналки в сторону прыжка вверх будет контрольным выстрелом в голову рынка недвижимости.
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antey1969
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Додано: Суб 25 лют, 2023 17:14
antey1969 написав:
:shock:
beee написав: rusramzik написав:
Факт падения неизбежен. Вопрос с какой скоростью это будет происходить. А скорость зависит от интенсивности и маштабов боевых действий. Так что считаю прогноз по цене (пока что)- "пальцем в небо".
неизбежен.
что ещё должно упасть в цене? арматура, газобетон, кабели, трубы?
ну же, набрасывайте варианты. очень интересно будет почитать через пол года.
может оно так и будет.
только вот великие прогнозисты на всех ветках не могут спрогнозировать курс валюты на месяц.
хотя откровенно говоря, скорее всего, сейчас весенняя "ремиссия" отложенного спроса - небольшой поток покупателей. когда он закончится может начаться великая депрессия.
если война не закончится в этом году - наступит, научно выражаясь, nu3дец всему
И неизбежный пересчет коммуналки в сторону прыжка вверх будет контрольным выстрелом в голову рынка недвижимости.
"И неизбежный пересчет коммуналки в сторону прыжка вверх будет контрольным выстрелом в голову рынка недвижимости" люто плюсую
у меня на одном из эконом. обьектов живет семья из Запорожской обл. и недавно они потеряли работу, я не представляю как они смогут оплачивать проживание через несколько месяцев, при учете того что стоимость электричества хотят поднять в 4 раза
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