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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лют, 2023 17:15
striped написав: beee написав:
Нехорошо вы подставляете))
Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.
Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.
Кому теперь верить?
Самое интересное, что этими сказками вы/они делают медвежью услугу (во всех смыслах) рынку. Я вижу, что мой прогноз по ценам не сбылся даже несмотря на войну - цены снижаются совсем не так, как росли. Но результатом этой бараньей упертости вижу лишь обрушение рынка, после какого-то критичного периода.
Есть тот самый навес "инвестиционных" кавалирок в уже сданных домах, которые не дадут расти первичке. Видел квартиру "после строителей - 2" в доме на Лобановского по 700 - не думаю, что она там единственная.
Есть отток арендаторов, который делает арендный бизнес совсем не интересным и потому сейчас в продаже и появляются/висят эти послеарендные квартиры, которые будут тянуть рынок бабушатников ниже.
Баланс будет найден, но чем позже, тем на более низких уровнях.
Предлагаю обсудить какой минимум мы видим на конец этого года и повесить новую голосовалку. Прелесть венского троля предлагаю считать выбросом в статистике и максимум наверное заложить на уровне 2500.
спусковим гачком, може напр. бути зупинення мораторію щодо боргів з комуналки,
і добивати будуть "європейські тирифи", ми ж Європа, от і платіть
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Додано: Суб 25 лют, 2023 17:17
rusramzik написав:
Факт падения неизбежен. Вопрос с какой скоростью это будет происходить. А скорость зависит от интенсивности и маштабов боевых действий. Так что считаю прогноз по цене (пока что)- "пальцем в небо".
не думаю, що Київ буде прифронтовим містом, а кородон з РФ буде по мередіану Дніпра
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Додано: Суб 25 лют, 2023 17:25
antey1969 написав:
:shock:
beee написав:
неизбежен.
что ещё должно упасть в цене? арматура, газобетон, кабели, трубы?
ну же, набрасывайте варианты. очень интересно будет почитать через пол года.
может оно так и будет.
только вот великие прогнозисты на всех ветках не могут спрогнозировать курс валюты на месяц.
хотя откровенно говоря, скорее всего, сейчас весенняя "ремиссия" отложенного спроса - небольшой поток покупателей. когда он закончится может начаться великая депрессия.
если война не закончится в этом году - наступит, научно выражаясь, nu3дец всему
И неизбежный пересчет коммуналки в сторону прыжка вверх будет контрольным выстрелом в голову рынка недвижимости.
Мне вот интересно, а как ты коммуналку в Германии оплачиваешь ?
Или ты там бедный беженец ?
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Додано: Суб 25 лют, 2023 17:26
Феодал написав:
стоимость электричества хотят поднять в 4 раза
очередной вброс гуана на вентилятор
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Додано: Суб 25 лют, 2023 17:28
В Киеве куда ни плюнь, незаконная стройка на незаконной стройке.
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Zebra
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Додано: Суб 25 лют, 2023 17:43
Прохожий написав: Феодал написав:
стоимость электричества хотят поднять в 4 раза
очередной вброс гуана на вентилятор
очень на это надеюсь, у них и так небольшой долг за проживание, ну я могу потерпеть, а коммуналка - это дело совсем другое
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Додано: Суб 25 лют, 2023 17:59
BIGor написав: beee написав:
что ещё должно упасть в цене? арматура, газобетон, кабели, трубы?
ну же, набрасывайте варианты. очень интересно будет почитать через пол года.
может оно так и будет.
Дивно, що ти того не знаєш, але земельні ділянки під забудову очевидно що вниз, робоча сила - вниз, хабарі - скоріше всього вниз. Це очевидно в стабільній валюті - в доларах.
У Франківську якось ж будують за 600-700 доларів? Чи київські забудовники використовують тільки мідні елітні труби?
В франківську технології (більшість сбірні) на уровне эконом. Может и ниже
Стоимость, например, только двухуровневого паркинга на всю площадь комплекса будет дороже всего комплекса в ивано-франковске. Я уже молчу об инфраструктуре: супермаркетах, нежилых фондах и прочее. Оно рядом не стоит.
Уровень благоустройства и подключения коммуникаций с реконструкциями несопоставим. Стоимость участков отличается на порядок.
Рентабельность строительного бизнеса в Киеве - около 10-12%. В ивано-франковске сколько?
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beee
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