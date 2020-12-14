striped написав:

beee написав: Нехорошо вы подставляете))

Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.

Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.

Кому теперь верить? Нехорошо вы подставляете))Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.Кому теперь верить?

Самое интересное, что этими сказками вы/они делают медвежью услугу (во всех смыслах) рынку. Я вижу, что мой прогноз по ценам не сбылся даже несмотря на войну - цены снижаются совсем не так, как росли. Но результатом этой бараньей упертости вижу лишь обрушение рынка, после какого-то критичного периода.Есть тот самый навес "инвестиционных" кавалирок в уже сданных домах, которые не дадут расти первичке. Видел квартиру "после строителей - 2" в доме на Лобановского по 700 - не думаю, что она там единственная.Есть отток арендаторов, который делает арендный бизнес совсем не интересным и потому сейчас в продаже и появляются/висят эти послеарендные квартиры, которые будут тянуть рынок бабушатников ниже.Баланс будет найден, но чем позже, тем на более низких уровнях.Предлагаю обсудить какой минимум мы видим на конец этого года и повесить новую голосовалку. Прелесть венского троля предлагаю считать выбросом в статистике и максимум наверное заложить на уровне 2500.