RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10771107721077310774>
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:15

  striped написав:
  beee написав:Нехорошо вы подставляете))
Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.
Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.
Кому теперь верить?


Самое интересное, что этими сказками вы/они делают медвежью услугу (во всех смыслах) рынку. Я вижу, что мой прогноз по ценам не сбылся даже несмотря на войну - цены снижаются совсем не так, как росли. Но результатом этой бараньей упертости вижу лишь обрушение рынка, после какого-то критичного периода.

Есть тот самый навес "инвестиционных" кавалирок в уже сданных домах, которые не дадут расти первичке. Видел квартиру "после строителей - 2" в доме на Лобановского по 700 - не думаю, что она там единственная.
Есть отток арендаторов, который делает арендный бизнес совсем не интересным и потому сейчас в продаже и появляются/висят эти послеарендные квартиры, которые будут тянуть рынок бабушатников ниже.

Баланс будет найден, но чем позже, тем на более низких уровнях.

Предлагаю обсудить какой минимум мы видим на конец этого года и повесить новую голосовалку. Прелесть венского троля предлагаю считать выбросом в статистике и максимум наверное заложить на уровне 2500.

спусковим гачком, може напр. бути зупинення мораторію щодо боргів з комуналки,
і добивати будуть "європейські тирифи", ми ж Європа, от і платіть
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30771
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1448 раз.
Подякували: 2619 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:17

  rusramzik написав:Факт падения неизбежен. Вопрос с какой скоростью это будет происходить. А скорость зависит от интенсивности и маштабов боевых действий. Так что считаю прогноз по цене (пока что)- "пальцем в небо".

не думаю, що Київ буде прифронтовим містом, а кородон з РФ буде по мередіану Дніпра
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30771
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1448 раз.
Подякували: 2619 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:25

  antey1969 написав::shock:
  beee написав:неизбежен.
что ещё должно упасть в цене? арматура, газобетон, кабели, трубы?
ну же, набрасывайте варианты. очень интересно будет почитать через пол года.
может оно так и будет.
только вот великие прогнозисты на всех ветках не могут спрогнозировать курс валюты на месяц.

хотя откровенно говоря, скорее всего, сейчас весенняя "ремиссия" отложенного спроса - небольшой поток покупателей. когда он закончится может начаться великая депрессия.
если война не закончится в этом году - наступит, научно выражаясь, nu3дец всему

И неизбежный пересчет коммуналки в сторону прыжка вверх будет контрольным выстрелом в голову рынка недвижимости.

Мне вот интересно, а как ты коммуналку в Германии оплачиваешь ?
Или ты там бедный беженец ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7738
З нами з: 31.08.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:стоимость электричества хотят поднять в 4 раза

очередной вброс гуана на вентилятор
Прохожий
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 05.06.13
Подякував: 889 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:43

  Прохожий написав:
  Феодал написав:стоимость электричества хотят поднять в 4 раза

очередной вброс гуана на вентилятор

очень на это надеюсь, у них и так небольшой долг за проживание, ну я могу потерпеть, а коммуналка - это дело совсем другое
Феодал
 
Повідомлень: 311
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  beee написав:что ещё должно упасть в цене? арматура, газобетон, кабели, трубы?
ну же, набрасывайте варианты. очень интересно будет почитать через пол года.
может оно так и будет.

Дивно, що ти того не знаєш, але земельні ділянки під забудову очевидно що вниз, робоча сила - вниз, хабарі - скоріше всього вниз. Це очевидно в стабільній валюті - в доларах.
У Франківську якось ж будують за 600-700 доларів? Чи київські забудовники використовують тільки мідні елітні труби? :D


В франківську технології (більшість сбірні) на уровне эконом. Может и ниже
Стоимость, например, только двухуровневого паркинга на всю площадь комплекса будет дороже всего комплекса в ивано-франковске. Я уже молчу об инфраструктуре: супермаркетах, нежилых фондах и прочее. Оно рядом не стоит.
Уровень благоустройства и подключения коммуникаций с реконструкциями несопоставим. Стоимость участков отличается на порядок.
Рентабельность строительного бизнеса в Киеве - около 10-12%. В ивано-франковске сколько?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 381
З нами з: 17.12.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:01

  beee написав:если война не закончится в этом году - наступит, научно выражаясь, nu3дец всему

Война в этом году не закончится, но катастрофы не будет. Запад нам поможет. Правда, цены на КРЖН, продолжат медленное снижение.
reus
 
Повідомлень: 4264
З нами з: 21.03.12
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:03

  Zebra написав:В Киеве куда ни плюнь, незаконная стройка на незаконной стройке.

Если начать сносить как сейчас консолевский дом в Ялте или всё подряд в СочАх перед Алимпиядой - то цены вниз и Слуга того Народа в парламенте 98%?
В Чернигове всё по закону строят и по ТУ, и по ГОСТам, и прокуратура ни к одному застройщику ни одну анонимку предъявить не могут?
барабашов
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:22

  beee написав:
BIGor написав:
  beee написав:что ещё должно упасть в цене? арматура, газобетон, кабели, трубы?
ну же, набрасывайте варианты. очень интересно будет почитать через пол года.
может оно так и будет.

Дивно, що ти того не знаєш, але земельні ділянки під забудову очевидно що вниз, робоча сила - вниз, хабарі - скоріше всього вниз. Це очевидно в стабільній валюті - в доларах.
У Франківську якось ж будують за 600-700 доларів? Чи київські забудовники використовують тільки мідні елітні труби? :D


В франківську технології (більшість сбірні) на уровне эконом. Может и ниже
Стоимость, например, только двухуровневого паркинга на всю площадь комплекса будет дороже всего комплекса в ивано-франковске. Я уже молчу об инфраструктуре: супермаркетах, нежилых фондах и прочее. Оно рядом не стоит.
Уровень благоустройства и подключения коммуникаций с реконструкциями несопоставим. Стоимость участков отличается на порядок.
Рентабельность строительного бизнеса в Киеве - около 10-12%. В ивано-франковске сколько?

А з яких це часів паркомісце входить у вартість квартири? Паркомісця забудовники парять окремо, і недешево. За земельні ділянки ну Ви і глупість сказали, Яка доля земельної ділянки у собівартості квартири буде у Франківську у 5-ти поверховому будинку, і в Києві у человейніку на 33 поверхи? Благоустрій - ну часто в Києві це кусок асфальту, найдешевший пластмасовий дитячий майданчик і пару кущів чи дохлих дерев.
https://www.google.com/maps/@50.3911169 ... 000!8i4000
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7292
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:06

ПФУ опублікував середню зарплату за 2022 рік - 13376 грн. В січні-лютому вона складала більше 14000 грн. Таким чином можна констатувати, що зарплата знизилася більше ніж на 5%.

А я завжди прив'язував вартість житла до зп.
Першою звісно реагує оренда.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 25 лют, 2023 19:07, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5937
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1367 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10771107721077310774>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 116, 117, 118
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1178 5252046
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лют, 2023 07:52
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23604 15918937
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лют, 2023 23:57
барабашов
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5292
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6480)
25.02.2023 19:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.