Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:В Киеве куда ни плюнь, незаконная стройка на незаконной стройке.
Если начать сносить как сейчас консолевский дом в Ялте или всё подряд в СочАх перед Алимпиядой - то цены вниз и Слуга того Народа в парламенте 98%? В Чернигове всё по закону строят и по ТУ, и по ГОСТам, и прокуратура ни к одному застройщику ни одну анонимку предъявить не могут?
Ну как бы да, практически все дома сдавались и подключались к коммуникациям. А мониторишь Киев, то Войцеховский, то КГС, то УкрБуд мутки перемутки, элита-центр на элита-центре элита-центром погоняет. Не столица, а дикий запад.
Ну так сюда постоянно тащат как образец цены хоромы с этих домов и доказывают что те "па700" с ремонтом обойками "па30грн" являются репером для цены квартир в Джеке и Г9а, Чикаго и Тетрисе, все участки все застройщики украли, а себестоимость коробки от силы 300 за метр Если снести нах всё это омно и сделать Киев лучше, цена упадёт или рухнет?
Ромасик написав:А я завжди прив'язував вартість житла до зп.
Ну і даремно. Принаймні, точно не до держстатівської середньої. Ніхто з неї житла не купував
Чому? Тіньову економіку врахувати складно. З офіційної може ніхто не купував, але точно орендував. Хоча хтось і купував, оскільки кріпаки, які працюють на фопів за їжу, точно не купували.
З середньостатистичної в Києві хіба кімнати орендують чи в складчину (по суті те саме). Немає різниці, на ФОПів працюють, чи ні, по ЗП є свій ринок. От тільки держстатистика існує в своєму світі, і її середні, принаймні щодо зарплат, майже не корелюють з реальністю.
І не підмінюйте поняття. Я казав про "середньостатистичну". З офіційної цілком і орендували і купували. До речі, доходи ФОП теж офіційні, от тільки для статистики це мінімалка
Faceless написав:З середньостатистичної в Києві хіба кімнати орендують чи в складчину (по суті те саме). Немає різниці, на ФОПів працюють, чи ні, по ЗП є свій ринок.
Ви хочете сказати, що тренд по ринку не збігається з офіційною?
Faceless написав:І не підмінюйте поняття. Я казав про "середньостатистичну". З офіційної цілком і орендували і купували. До речі, доходи ФОП теж офіційні, от тільки для статистики це мінімалка
Не зрозумів, в чому різниця. Для мене гра слів.
Тренд реальної співпадає з середньостатистичною в довгостроковому періоді, але ніяк не співпадає по розміру на момент, і навіть може бути різнонаправленим в короткостроковому періоді. Не зрозуміли? Одна справа - офіційна. Інша - середня. Є офіційні ЗП в рази більше середньої, в кілька тисяч доларів екв. З них і орендують, і купують. А з середньостатистичної ні.