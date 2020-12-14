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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10771107721077310774
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:А я завжди прив'язував вартість житла до зп.


Ну і даремно. Принаймні, точно не до держстатівської середньої. Ніхто з неї житла не купував
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:08

  Faceless написав:
Ромасик написав:А я завжди прив'язував вартість житла до зп.


Ну і даремно. Принаймні, точно не до держстатівської середньої. Ніхто з неї житла не купував

Чому?
Тіньову економіку врахувати складно.
З офіційної може ніхто не купував, але точно орендував. Хоча хтось і купував, оскільки кріпаки, які працюють на фопів за їжу, точно не купували.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 25 лют, 2023 19:13, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:09

  Zebra написав:
  барабашов написав:
  Zebra написав:В Киеве куда ни плюнь, незаконная стройка на незаконной стройке.

Если начать сносить как сейчас консолевский дом в Ялте или всё подряд в СочАх перед Алимпиядой - то цены вниз и Слуга того Народа в парламенте 98%?
В Чернигове всё по закону строят и по ТУ, и по ГОСТам, и прокуратура ни к одному застройщику ни одну анонимку предъявить не могут?

Ну как бы да, практически все дома сдавались и подключались к коммуникациям. А мониторишь Киев, то Войцеховский, то КГС, то УкрБуд мутки перемутки, элита-центр на элита-центре элита-центром погоняет. Не столица, а дикий запад.

Ну так сюда постоянно тащат как образец цены хоромы с этих домов и доказывают что те "па700" с ремонтом обойками "па30грн" являются репером для цены квартир в Джеке и Г9а, Чикаго и Тетрисе, все участки все застройщики украли, а себестоимость коробки от силы 300 за метр
Если снести нах всё это омно и сделать Киев лучше, цена упадёт или рухнет?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:А я завжди прив'язував вартість житла до зп.


Ну і даремно. Принаймні, точно не до держстатівської середньої. Ніхто з неї житла не купував

Чому?
Тіньову економіку врахувати складно.
З офіційної може ніхто не купував, але точно орендував. Хоча хтось і купував, оскільки кріпаки, які працюють на фопів за їжу, точно не купували.


З середньостатистичної в Києві хіба кімнати орендують чи в складчину (по суті те саме).
Немає різниці, на ФОПів працюють, чи ні, по ЗП є свій ринок. От тільки держстатистика існує в своєму світі, і її середні, принаймні щодо зарплат, майже не корелюють з реальністю.

І не підмінюйте поняття. Я казав про "середньостатистичну". З офіційної цілком і орендували і купували. До речі, доходи ФОП теж офіційні, от тільки для статистики це мінімалка
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:24

  Faceless написав:
Ромасик написав:А я завжди прив'язував вартість житла до зп.


Ну і даремно. Принаймні, точно не до держстатівської середньої. Ніхто з неї житла не купував

https://www.work.ua/stat/salary/?region=39&time=year

є сумніви в об'єктивності цієї статистики?

по факту +/- зарплати в гривні заморожені, а що відбувається з цінами я думаю всі знають
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:27

  Faceless написав:З середньостатистичної в Києві хіба кімнати орендують чи в складчину (по суті те саме).
Немає різниці, на ФОПів працюють, чи ні, по ЗП є свій ринок.
Ви хочете сказати, що тренд по ринку не збігається з офіційною?

  Faceless написав:І не підмінюйте поняття. Я казав про "середньостатистичну". З офіційної цілком і орендували і купували. До речі, доходи ФОП теж офіційні, от тільки для статистики це мінімалка

Не зрозумів, в чому різниця. Для мене гра слів.
Доходи фоп теж знизяться, якщо у покупців будуть менші зп.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  Faceless написав:З середньостатистичної в Києві хіба кімнати орендують чи в складчину (по суті те саме).
Немає різниці, на ФОПів працюють, чи ні, по ЗП є свій ринок.
Ви хочете сказати, що тренд по ринку не збігається з офіційною?

  Faceless написав:І не підмінюйте поняття. Я казав про "середньостатистичну". З офіційної цілком і орендували і купували. До речі, доходи ФОП теж офіційні, от тільки для статистики це мінімалка

Не зрозумів, в чому різниця. Для мене гра слів.


Тренд реальної співпадає з середньостатистичною в довгостроковому періоді, але ніяк не співпадає по розміру на момент, і навіть може бути різнонаправленим в короткостроковому періоді.
Не зрозуміли? Одна справа - офіційна. Інша - середня. Є офіційні ЗП в рази більше середньої, в кілька тисяч доларів екв. З них і орендують, і купують. А з середньостатистичної ні.
Faceless
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