Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:В Киеве куда ни плюнь, незаконная стройка на незаконной стройке.
Если начать сносить как сейчас консолевский дом в Ялте или всё подряд в СочАх перед Алимпиядой - то цены вниз и Слуга того Народа в парламенте 98%? В Чернигове всё по закону строят и по ТУ, и по ГОСТам, и прокуратура ни к одному застройщику ни одну анонимку предъявить не могут?
Ну как бы да, практически все дома сдавались и подключались к коммуникациям. А мониторишь Киев, то Войцеховский, то КГС, то УкрБуд мутки перемутки, элита-центр на элита-центре элита-центром погоняет. Не столица, а дикий запад.
Ну так сюда постоянно тащат как образец цены хоромы с этих домов и доказывают что те "па700" с ремонтом обойками "па30грн" являются репером для цены квартир в Джеке и Г9а, Чикаго и Тетрисе, все участки все застройщики украли, а себестоимость коробки от силы 300 за метр Если снести нах всё это омно и сделать Киев лучше, цена упадёт или рухнет?
Ромасик написав:А я завжди прив'язував вартість житла до зп.
Ну і даремно. Принаймні, точно не до держстатівської середньої. Ніхто з неї житла не купував
Чому? Тіньову економіку врахувати складно. З офіційної може ніхто не купував, але точно орендував. Хоча хтось і купував, оскільки кріпаки, які працюють на фопів за їжу, точно не купували.
З середньостатистичної в Києві хіба кімнати орендують чи в складчину (по суті те саме). Немає різниці, на ФОПів працюють, чи ні, по ЗП є свій ринок. От тільки держстатистика існує в своєму світі, і її середні, принаймні щодо зарплат, майже не корелюють з реальністю.
І не підмінюйте поняття. Я казав про "середньостатистичну". З офіційної цілком і орендували і купували. До речі, доходи ФОП теж офіційні, от тільки для статистики це мінімалка
Faceless написав:З середньостатистичної в Києві хіба кімнати орендують чи в складчину (по суті те саме). Немає різниці, на ФОПів працюють, чи ні, по ЗП є свій ринок.
Ви хочете сказати, що тренд по ринку не збігається з офіційною?
Faceless написав:І не підмінюйте поняття. Я казав про "середньостатистичну". З офіційної цілком і орендували і купували. До речі, доходи ФОП теж офіційні, от тільки для статистики це мінімалка
Не зрозумів, в чому різниця. Для мене гра слів.
Тренд реальної співпадає з середньостатистичною в довгостроковому періоді, але ніяк не співпадає по розміру на момент, і навіть може бути різнонаправленим в короткостроковому періоді. Не зрозуміли? Одна справа - офіційна. Інша - середня. Є офіційні ЗП в рази більше середньої, в кілька тисяч доларів екв. З них і орендують, і купують. А з середньостатистичної ні.
Faceless написав:З середньостатистичної в Києві хіба кімнати орендують чи в складчину (по суті те саме). Немає різниці, на ФОПів працюють, чи ні, по ЗП є свій ринок.
Ви хочете сказати, що тренд по ринку не збігається з офіційною?
Faceless написав:І не підмінюйте поняття. Я казав про "середньостатистичну". З офіційної цілком і орендували і купували. До речі, доходи ФОП теж офіційні, от тільки для статистики це мінімалка
Не зрозумів, в чому різниця. Для мене гра слів.
Тренд реальної співпадає з середньостатистичною в довгостроковому періоді, але ніяк не співпадає по розміру на момент, і навіть може бути різнонаправленим в короткостроковому періоді. Не зрозуміли? Одна справа - офіційна. Інша - середня. Є офіційні ЗП в рази більше середньої, в кілька тисяч доларів екв. З них і орендують, і купують. А з середньостатистичної ні.
тобто якимось магічним чином за рік середня з.п. в Києві виросла? ніби не раз обговорювалося, що якщо методика не міняється, то середньодержстатівська чітко відображає пропорції змін
Faceless на короткостроку у нас звісно хаос. Я просто привів один із факторів, який вказує на ведмежий ринок.
Рівень зп має і психологічний вплив на РН. Якщо зп зростає, орендодавець має більше аргументів підняти орендну плату, а орендар психологічно готовий платити більше. Якщо ж зп падає... Вартість кв інерційно зв'язана з вартістю оренди. Але стадія прийняття доходить повільніше.
beee написав:неизбежен. что ещё должно упасть в цене? арматура, газобетон, кабели, трубы? ну же, набрасывайте варианты. очень интересно будет почитать через пол года. может оно так и будет. только вот великие прогнозисты на всех ветках не могут спрогнозировать курс валюты на месяц.
хотя откровенно говоря, скорее всего, сейчас весенняя "ремиссия" отложенного спроса - небольшой поток покупателей. когда он закончится может начаться великая депрессия. если война не закончится в этом году - наступит, научно выражаясь, nu3дец всему
Какое отношение имеет уже б/у арматура, газобетон, кабели и трубы к Цене на "сейчас"? А цена арматуры в закупке может быть хоть по цене золота- "так кто ж его купит, он же памятник". Если товар для пользователя- покупателя становится дорогим или не подъемным, то логично что покупаются маленькие объемы или вообще не покупаются (арматура, песок, окна...). Не надо быть быть великим прогнозистом, чтоб понять курс гривна-доллар: вчера были по 3, ну очень большие, а сегодня по 5, ну очень маленькие. Для каждого Писец приходит в разный промежуток времени... Вот для Эйрмакса он придет в самую последнюю очередь