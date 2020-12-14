Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:А этот вчерашний «забегунчик» с его элитной бизнес-недвигой «па620» чисто пёрнул и смылся Ни одного ответа по конкретной локации и состоянии того, что он типа продал Но у него ещё есть адский пул пенсионного фонда Не иначе представитель банка, что залоги предварительно попорченные горе-ипотечниками на торгах с договорняком посливал, миллионер наш из Макеевки.
Ого, яке лайно пролилось. Я на Фінансі уже десь років з 20-ть вже. Доречі, я на цьому форумі навіть модератором був. І мені пропонували персональний розділ на форумі. Нік мий витирали, тому довелось реєструватись повторно, але він не мінявся.
Що вам ще не вистачає по локаціям, які питання? Оболонь та Поділ, саме так, - не оболонський та подільский райони. До метро 3-5 хвилин. Не червона цегла (тут писали про червону), а сілікатна. Гарні дома з гарними ОСББ, 15 та 18 років, один дом з власним підземним паркінгом. Поверхи низькі, але не 1-2. Стан якісний ремонт, з меблями та технікою. Так, я мільйонер, народився та живу у Києві. Я навіть написав, чому вирішив продати. А продав за ринкову ціну, саме таку, бо за іншу НЕ КУПУВАЛИ.
Я вже давно зрідка пишу на форумі, бо завжди знаходиться хтось, як Барабашов, який обіллє брудом. Доречі, багато персон в мене заблоковано, щоб не читати зайвої маячні.
Pir1 написав:Ого, яке лайно пролилось. Я на Фінансі уже десь років з 20-ть вже. Доречі, я на цьому форумі навіть модератором був. І мені пропонували персональний розділ на форумі. Нік мий витирали, тому довелось реєструватись повторно, але він не мінявся.
Що вам ще не вистачає по локаціям, які питання? Оболонь та Поділ, саме так, - не оболонський та подільский райони. До метро 3-5 хвилин. Не червона цегла (тут писали про червону), а сілікатна. Гарні дома з гарними ОСББ, 15 та 18 років, один дом з власним підземним паркінгом. Поверхи низькі, але не 1-2. Стан якісний ремонт, з меблями та технікою. Так, я мільйонер, народився та живу у Києві. Я навіть написав, чому вирішив продати. А продав за ринкову ціну, саме таку, бо за іншу НЕ КУПУВАЛИ.
Я вже давно зрідка пишу на форумі, бо завжди знаходиться хтось, як Барабашов, який обіллє брудом. Доречі, багато персон в мене заблоковано, щоб не читати зайвої маячні.
Дякую що продавлюєте ринок, на наступному тижні буду переглядати варіанти (якщо на блок-посту не скрутять для мобілізації). Без вас, ціни б не просіли. Дуже дякую, серйозно. Київ доступний як ніколи, продавці з ходу заявляють, що "цена указана с торгом, если заинтересует".