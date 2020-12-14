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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10772107731077410775
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:35

  барабашов написав:А этот вчерашний «забегунчик» с его элитной бизнес-недвигой «па620» чисто пёрнул и смылся
Ни одного ответа по конкретной локации и состоянии того, что он типа продал
Но у него ещё есть адский пул пенсионного фонда
Не иначе представитель банка, что залоги предварительно попорченные горе-ипотечниками на торгах с договорняком посливал, миллионер наш из Макеевки.

Ого, яке лайно пролилось. Я на Фінансі уже десь років з 20-ть вже. Доречі, я на цьому форумі навіть модератором був. І мені пропонували персональний розділ на форумі. Нік мий витирали, тому довелось реєструватись повторно, але він не мінявся.

Що вам ще не вистачає по локаціям, які питання? Оболонь та Поділ, саме так, - не оболонський та подільский райони. До метро 3-5 хвилин. Не червона цегла (тут писали про червону), а сілікатна. Гарні дома з гарними ОСББ, 15 та 18 років, один дом з власним підземним паркінгом. Поверхи низькі, але не 1-2. Стан якісний ремонт, з меблями та технікою. Так, я мільйонер, народився та живу у Києві. Я навіть написав, чому вирішив продати. А продав за ринкову ціну, саме таку, бо за іншу НЕ КУПУВАЛИ.

Я вже давно зрідка пишу на форумі, бо завжди знаходиться хтось, як Барабашов, який обіллє брудом. Доречі, багато персон в мене заблоковано, щоб не читати зайвої маячні.
Pir1
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:22

  Pir1 написав:Ого, яке лайно пролилось. Я на Фінансі уже десь років з 20-ть вже. Доречі, я на цьому форумі навіть модератором був. І мені пропонували персональний розділ на форумі. Нік мий витирали, тому довелось реєструватись повторно, але він не мінявся.

Що вам ще не вистачає по локаціям, які питання? Оболонь та Поділ, саме так, - не оболонський та подільский райони. До метро 3-5 хвилин. Не червона цегла (тут писали про червону), а сілікатна. Гарні дома з гарними ОСББ, 15 та 18 років, один дом з власним підземним паркінгом. Поверхи низькі, але не 1-2. Стан якісний ремонт, з меблями та технікою. Так, я мільйонер, народився та живу у Києві. Я навіть написав, чому вирішив продати. А продав за ринкову ціну, саме таку, бо за іншу НЕ КУПУВАЛИ.

Я вже давно зрідка пишу на форумі, бо завжди знаходиться хтось, як Барабашов, який обіллє брудом. Доречі, багато персон в мене заблоковано, щоб не читати зайвої маячні.

Дякую що продавлюєте ринок, на наступному тижні буду переглядати варіанти (якщо на блок-посту не скрутять для мобілізації). Без вас, ціни б не просіли. Дуже дякую, серйозно. Київ доступний як ніколи, продавці з ходу заявляють, що "цена указана с торгом, если заинтересует".
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Халява какая то, Печерск за 1200 / метр - в рот мне ноги.
Причем отбить насколько я понимаю можно за 150 аренд.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... erIndex=23
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 22:19

  барабашов написав:А этот вчерашний «забегунчик» с его элитной бизнес-недвигой «па620» чисто пёрнул и смылся
а бестыжий дикобраз пернул раз и свет погас...

вы не обязаны всему верить, но и оскорблять человека не нужно. Он же вам ничего не должен?
  Pir1 написав:Я вже давно зрідка пишу на форумі, бо завжди знаходиться хтось, як Барабашов, який обіллє брудом
ксттати для Барабашова не свойственно кого то оскорблять. Может настроение такое было.
  Zebra написав:Халява какая то, Печерск за 1200 / метр - в рот мне ноги.
Причем отбить насколько я понимаю можно за 150 аренд.

я уже трешки по 45 видел. в панельных домах какой то серии на трое 60м2 но для аренды наверное такое не нужно брать. Разве что беженцев селить по 3 чел в комнату.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 22:36

  vitaliian написав:
  барабашов написав:А этот вчерашний «забегунчик» с его элитной бизнес-недвигой «па620» чисто пёрнул и смылся
а бестыжий дикобраз пернул раз и свет погас...

вы не обязаны всему верить, но и оскорблять человека не нужно. Он же вам ничего не должен?
  Pir1 написав:Я вже давно зрідка пишу на форумі, бо завжди знаходиться хтось, як Барабашов, який обіллє брудом
ксттати для Барабашова не свойственно кого то оскорблять. Может настроение такое было.
  Zebra написав:Халява какая то, Печерск за 1200 / метр - в рот мне ноги.
Причем отбить насколько я понимаю можно за 150 аренд.

я уже трешки по 45 видел. в панельных домах какой то серии на трое 60м2 но для аренды наверное такое не нужно брать. Разве что беженцев селить по 3 чел в комнату.

мну нра, поряд дві ШРТ,
але підозріло:
Ціна 69 000 або найкраща пропозиція. Можливий обмін на вашу нерухомість.
невже віддадуть за три кавалірки в пішій доступності ШРТ, ще й доплатять?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 00:13

flyman
Попробуй набери и предложи обмен
Самое главное - уточни правда ли ту прелесть можно будет сдать за 1/150(по Зёбру) прайса и был ли у них уже такой там арендатор.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 00:34

  барабашов написав:flyman
Попробуй набери и предложи обмен
Самое главное - уточни правда ли ту прелесть можно будет сдать за 1/150(по Зёбру) прайса и был ли у них уже такой там арендатор.

Если такие хаты в Печерском районе нельзя сдать за 500 баксов... столица движется в глубокую.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 00:55

  Zebra написав:
  барабашов написав:flyman
Попробуй набери и предложи обмен
Самое главное - уточни правда ли ту прелесть можно будет сдать за 1/150(по Зёбру) прайса и был ли у них уже такой там арендатор.

Если такие хаты в Печерском районе нельзя сдать за 500 баксов... столица движется в глубокую.

500 $ это ещё очень далеко от глубокой ж.пы 100-150 енотов за совкошлак. Слишком большой выбор, чтобы оно стоило дороже
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 01:20

  vitaliian написав:
  Zebra написав:
  барабашов написав:flyman
Попробуй набери и предложи обмен
Самое главное - уточни правда ли ту прелесть можно будет сдать за 1/150(по Зёбру) прайса и был ли у них уже такой там арендатор.

Если такие хаты в Печерском районе нельзя сдать за 500 баксов... столица движется в глубокую.

500 $ это ещё очень далеко от глубокой ж.пы 100-150 енотов за совкошлак. Слишком большой выбор, чтобы оно стоило дороже

Я малосемейку засцаную в 2006 году в спальном районе за 500 баксов еле нашел, снимали на двоих. А сейчас можно себе позволить новостройки на печерске...
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 01:33

  Zebra написав:Халява какая то, Печерск за 1200 / метр - в рот мне ноги.
Причем отбить насколько я понимаю можно за 150 аренд.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... erIndex=23

Я бы всерьез не принимал к рассмотрению варианты с ценами с пометкой "или лучшее предложение"
Damien
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