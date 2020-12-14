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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10773107741077510776
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 01:42

  flyman написав:
невже віддадуть за три кавалірки в пішій доступності ШРТ, ще й доплатять?

Я бы даже купил входной билет , чтоб посмотреть такой цирк.
Известное агентство, хорошая локация, рекламная цена. И тут такой Флайман с тремя жилыми отсеками в садовых товариществах. Какая реакция продавцов? Онемели бы? Повесили трубку, думая что розыгрыш? Послали бы?
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 03:00

  Zebra написав:
  vitaliian написав:500 $ это ещё очень далеко от глубокой ж.пы 100-150 енотов за совкошлак. Слишком большой выбор, чтобы оно стоило дороже

Я малосемейку засцаную в 2006 году в спальном районе за 500 баксов еле нашел, снимали на двоих. А сейчас можно себе позволить новостройки на печерске...

Когда Доллар был 5,5 500 енотов было 2750 макулатурой. Мы в том 2006 не могли набрать на филиал в Киеве персонал з/п 7тыс грн (торговый представитель с авто)

Предлагали иногородним переезд и компенсацию жилья. 90% сотрудников были иногородние . Потом я сам переехал в Киев устроился на фирму где те же 90% сотрудников были иногородние (из которых 60% - Донецк/Луганск)

Сегодня 500 уе это зарплата менеджера среднего звена, которого чудом не сократили.

Соответственно какая зарплата у ца такие и предложения по аренде. Аренда напрямую зависит от зарплаты. А стоимость недвижимости может зависеть от чего угодно, цена это зеркало потребительских настроений.
vitaliian
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  #<1 ... 10773107741077510776
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