Zebra написав: vitaliian написав:
500 $ это ещё очень далеко от глубокой ж.пы 100-150 енотов за совкошлак. Слишком большой выбор, чтобы оно стоило дороже
Я малосемейку засцаную в 2006 году в спальном районе за 500 баксов еле нашел, снимали на двоих. А сейчас можно себе позволить новостройки на печерске...
Когда Доллар был 5,5 500 енотов было 2750 макулатурой. Мы в том 2006 не могли набрать на филиал в Киеве персонал з/п 7тыс грн (торговый представитель с авто)
Предлагали иногородним переезд и компенсацию жилья. 90% сотрудников были иногородние . Потом я сам переехал в Киев устроился на фирму где те же 90% сотрудников были иногородние (из которых 60% - Донецк/Луганск)
Сегодня 500 уе это зарплата менеджера среднего звена, которого чудом не сократили.
Соответственно какая зарплата у ца такие и предложения по аренде. Аренда напрямую зависит от зарплаты. А стоимость недвижимости может зависеть от чего угодно, цена это зеркало потребительских настроений.