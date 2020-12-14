Додано: Нед 26 лют, 2023 05:23

Zebra

Во первых риа и лоха не было 17 лет назад как и мобильного интернета и возможно рядом такое же засцяное можно было у хозяйки за 2кгрн снять, но вы по молодости взяли побыстрее и дороже через "Из рук в ноги" и рыло

Во вторых малосемейка(40 метров же с лоджией?) у нас в Днепре именно тогда легко снималась за сотню на Тополе/Коммунаре, тоже на отшибе, и это было под 300 аренд вроде, ну 250 точно, а сколько ж тогда стоила тогда ТА Ваша гостинка то? Не сотню ж куе точно, значит плохо искали бабушатник именно, или правильно сказал Виталлиан, цена аренды весьма коррелировала с зарплатой не кассира в АТБ, а менеджера по пханию ланосов в салоне.

И по цене раритетов в плохих местах он тоже правильно написал. Пока не будет демографического роста у нас, побитый хрущ что в Чернигове, что в Тернополе, что в дарницком районе будет стоить одинаково. Просто у вас в плохом месте он никому и за десятку не будет нужен