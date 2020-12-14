Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав: невже віддадуть за три кавалірки в пішій доступності ШРТ, ще й доплатять?
Я бы даже купил входной билет , чтоб посмотреть такой цирк. Известное агентство, хорошая локация, рекламная цена. И тут такой Флайман с тремя жилыми отсеками в садовых товариществах. Какая реакция продавцов? Онемели бы? Повесили трубку, думая что розыгрыш? Послали бы?
vitaliian написав:500 $ это ещё очень далеко от глубокой ж.пы 100-150 енотов за совкошлак. Слишком большой выбор, чтобы оно стоило дороже
Я малосемейку засцаную в 2006 году в спальном районе за 500 баксов еле нашел, снимали на двоих. А сейчас можно себе позволить новостройки на печерске...
Когда Доллар был 5,5 500 енотов было 2750 макулатурой. Мы в том 2006 не могли набрать на филиал в Киеве персонал з/п 7тыс грн (торговый представитель с авто)
Предлагали иногородним переезд и компенсацию жилья. 90% сотрудников были иногородние . Потом я сам переехал в Киев устроился на фирму где те же 90% сотрудников были иногородние (из которых 60% - Донецк/Луганск)
Сегодня 500 уе это зарплата менеджера среднего звена, которого чудом не сократили.
Соответственно какая зарплата у ца такие и предложения по аренде. Аренда напрямую зависит от зарплаты. А стоимость недвижимости может зависеть от чего угодно, цена это зеркало потребительских настроений.
vitaliian написав:В Ирпене стройки крутятся, как бабки на базаре
Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони... Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".
Эта ветка сейчас выглядит слишком цинично, это понятно. Вроде, пир во время чумы. Я был на многих похоронах, где по улице несут молодых парней. Я видел могилы. Всё это трагедия. Но ветка, к сожалению, не об этом. Здесь обсуждается недвижимость города Киева. И как бы это чудовищно не звучало, но жизнь будет продолжаться дальше. Мир, вообще, лицемерен, потому что если бы, действительно, идеология сводилась к Канту, где человек бесценен, а не Жукову- бабы нарожают, давайте честно - ни один метр территории не стоил бы ни одной жизни. Это, повторюсь, в теории. Поэтому давайте здесь не будем причитать, тем более вы вообще в Польше и не слышали ни одного взрыва.
Люди ко всему привыкают. Кто-то помнит о дефиците бензина? О блэкауте? Всё работает. Везде генераторы. Люди под бомбежками мечтают о чём-то, радуются тому, что есть
Мне вообще сложно представить первые послевоенные годы. Как будут люди сосуществовать в одной социальной среде? Поясню. На днях звонил другу - он почти год воюет. Прямо во время разговора "что-то" началось, разговор пришлось прервать. Потом позвонил другому другу. Он не смог разговаривать - судя по всему гуляли в ресторане. Потом позвонил - друзья достроили дом, отмечали новоселье. По его словам, в Киеве - обычная мирная жизнь. Прилеты...он мне привел такую аллегорию - "вот раньше едешь по городу, видишь аварию - секунду посочувствовал и поехал дальше. Сейчас с обстрелами - ну попали, ну плохо, ну кто-то погиб, но все живут обычной жизнью". У меня вообще создалось впечатление, что мы тут больше переживаем за тех кто в Украине (в частности в Киеве), чем некоторые из них. По словам того, кто воюет, и с этим я не могу не согласиться, самые лучшие представители украинского общества сейчас "там". Но вот настанет мир, они вернутся. Увидят гуляющих в ресторациях здоровых мужиков. Тут еще тероборона Вены подтянется со своим обостренным безупречным вкусом. Как эти 3 вселенные будут уживаться - ума не приложу. И как человеку, прожившему не менее года в окопах и блиндажах, впаривать эстетические извращения дизайнерских фантазий? У людей на войне совершенно меняется система ценностей.
Zebra Во первых риа и лоха не было 17 лет назад как и мобильного интернета и возможно рядом такое же засцяное можно было у хозяйки за 2кгрн снять, но вы по молодости взяли побыстрее и дороже через "Из рук в ноги" и рыло Во вторых малосемейка(40 метров же с лоджией?) у нас в Днепре именно тогда легко снималась за сотню на Тополе/Коммунаре, тоже на отшибе, и это было под 300 аренд вроде, ну 250 точно, а сколько ж тогда стоила тогда ТА Ваша гостинка то? Не сотню ж куе точно, значит плохо искали бабушатник именно, или правильно сказал Виталлиан, цена аренды весьма коррелировала с зарплатой не кассира в АТБ, а менеджера по пханию ланосов в салоне. И по цене раритетов в плохих местах он тоже правильно написал. Пока не будет демографического роста у нас, побитый хрущ что в Чернигове, что в Тернополе, что в дарницком районе будет стоить одинаково. Просто у вас в плохом месте он никому и за десятку не будет нужен
vitaliian написав:Или появится картонная мебель, а в моду войдёт крашенный двп на пол и потолок из ламинированной фанеры с пенопластовым фальшбрусом. Помните двп в немецких купейных вагонах Аммендорф? Может и наши научатся так круто ламинировать фанеру и картон. Он через 50 лет выглядит как новый. Думаю будет востребовано для стен и потолков. А на пол кварцвиниловый ламинат. По которому могут слоны бегать.
Недавно читала отзывы, что хрень это, замки очень хрупкие и покрытие быстро истирается.
Нет кварцвинилового ламината, но есть кварцвиниловая PVC плитка и существуют ламинированные покрытия высокого уровня износоустойчивости, скажем, Перго (Швеция) или Аллок (Норвегия). Как по кварцвинилу так и по таким ламинатам таки могут бегать слоны и довольно резво. Стоят правда что кварцвинил со всей технологией или Аллок (кстати, есть коллекции с алюминиевыми замками - фиг сломаешь. Чтобы было понятно, это покрытие лежит в аэропорту Хитроу) с Перго так, что сдавть за 6 кгрн нет никакого смысла.
vitaliian написав:Или появится картонная мебель, а в моду войдёт крашенный двп на пол и потолок из ламинированной фанеры с пенопластовым фальшбрусом. Помните двп в немецких купейных вагонах Аммендорф? Может и наши научатся так круто ламинировать фанеру и картон. Он через 50 лет выглядит как новый. Думаю будет востребовано для стен и потолков. А на пол кварцвиниловый ламинат. По которому могут слоны бегать.
Недавно читала отзывы, что хрень это, замки очень хрупкие и покрытие быстро истирается.
Это по сути тот же самый линолеум. Только порезан и с замками
барабашов в 2006 были и моб.интернет и сайты с объявлениями Я в Днепре квартиру вот здесь нашёл https://gorod.dp.ua/gazeta/list.php?id=12 Просто в Киеве на тот момент такой дурной рост шёл что квартиру сразу перехватывал риелтор, и по +/- адекватной цене она сдавалась за день. С нашей конторой сотрудничали несколько рыл, до осени 2008 дурдом был, по месяцу сотруднику не могли найти квартиру. Ни бумажная ни электронная авизо не помогали.
Увидят гуляющих в ресторациях здоровых мужиков. Тут еще тероборона Вены подтянется со своим обостренным безупречным вкусом.
Ну умовна «Вєна» хоч активно донатила (і я вірю чомусь, ну і донати це теж дуже важливо) , а от наш 100-доларовий цокольщик якщо в обличчя повторить фронтовику слова, вже раніше сказані на адресу долярчика, «я тобі нічого не винен, я тебе туди не відправляв», то знадобляться лікарі, щоб приклеїти відірвані крильця і лапки. Але , мені здається, Холява теж відмовиться його клеїти.
Штовхнуть ногою зі сходів в цоколь непотріб , і двері в підвал нахрест дошками заб’ють, щоб не смерділо..