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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1077410775107761077710778>
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 01:42

  flyman написав:
невже віддадуть за три кавалірки в пішій доступності ШРТ, ще й доплатять?

Я бы даже купил входной билет , чтоб посмотреть такой цирк.
Известное агентство, хорошая локация, рекламная цена. И тут такой Флайман с тремя жилыми отсеками в садовых товариществах. Какая реакция продавцов? Онемели бы? Повесили трубку, думая что розыгрыш? Послали бы?
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 03:00

  Zebra написав:
  vitaliian написав:500 $ это ещё очень далеко от глубокой ж.пы 100-150 енотов за совкошлак. Слишком большой выбор, чтобы оно стоило дороже

Я малосемейку засцаную в 2006 году в спальном районе за 500 баксов еле нашел, снимали на двоих. А сейчас можно себе позволить новостройки на печерске...

Когда Доллар был 5,5 500 енотов было 2750 макулатурой. Мы в том 2006 не могли набрать на филиал в Киеве персонал з/п 7тыс грн (торговый представитель с авто)

Предлагали иногородним переезд и компенсацию жилья. 90% сотрудников были иногородние . Потом я сам переехал в Киев устроился на фирму где те же 90% сотрудников были иногородние (из которых 60% - Донецк/Луганск)

Сегодня 500 уе это зарплата менеджера среднего звена, которого чудом не сократили.

Соответственно какая зарплата у ца такие и предложения по аренде. Аренда напрямую зависит от зарплаты. А стоимость недвижимости может зависеть от чего угодно, цена это зеркало потребительских настроений.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 04:45

  beee написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:В Ирпене стройки крутятся, как бабки на базаре

Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони...
Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".

Эта ветка сейчас выглядит слишком цинично, это понятно. Вроде, пир во время чумы. Я был на многих похоронах, где по улице несут молодых парней. Я видел могилы. Всё это трагедия.
Но ветка, к сожалению, не об этом.
Здесь обсуждается недвижимость города Киева.
И как бы это чудовищно не звучало, но жизнь будет продолжаться дальше. Мир, вообще, лицемерен, потому что если бы, действительно, идеология сводилась к Канту, где человек бесценен, а не Жукову- бабы нарожают, давайте честно - ни один метр территории не стоил бы ни одной жизни. Это, повторюсь, в теории.
Поэтому давайте здесь не будем причитать, тем более вы вообще в Польше и не слышали ни одного взрыва.

Люди ко всему привыкают. Кто-то помнит о дефиците бензина? О блэкауте? Всё работает. Везде генераторы. Люди под бомбежками мечтают о чём-то, радуются тому, что есть


Мне вообще сложно представить первые послевоенные годы.
Как будут люди сосуществовать в одной социальной среде?
Поясню.
На днях звонил другу - он почти год воюет. Прямо во время разговора "что-то" началось, разговор пришлось прервать.
Потом позвонил другому другу. Он не смог разговаривать - судя по всему гуляли в ресторане. Потом позвонил - друзья достроили дом, отмечали новоселье.
По его словам, в Киеве - обычная мирная жизнь. Прилеты...он мне привел такую аллегорию - "вот раньше едешь по городу, видишь аварию - секунду посочувствовал и поехал дальше. Сейчас с обстрелами - ну попали, ну плохо, ну кто-то погиб, но все живут обычной жизнью". У меня вообще создалось впечатление, что мы тут больше переживаем за тех кто в Украине (в частности в Киеве), чем некоторые из них.
По словам того, кто воюет, и с этим я не могу не согласиться, самые лучшие представители украинского общества сейчас "там".
Но вот настанет мир, они вернутся. Увидят гуляющих в ресторациях здоровых мужиков. Тут еще тероборона Вены подтянется со своим обостренным безупречным вкусом.
Как эти 3 вселенные будут уживаться - ума не приложу.
И как человеку, прожившему не менее года в окопах и блиндажах, впаривать эстетические извращения дизайнерских фантазий? У людей на войне совершенно меняется система ценностей.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 05:23

Zebra
Во первых риа и лоха не было 17 лет назад как и мобильного интернета и возможно рядом такое же засцяное можно было у хозяйки за 2кгрн снять, но вы по молодости взяли побыстрее и дороже через "Из рук в ноги" и рыло
Во вторых малосемейка(40 метров же с лоджией?) у нас в Днепре именно тогда легко снималась за сотню на Тополе/Коммунаре, тоже на отшибе, и это было под 300 аренд вроде, ну 250 точно, а сколько ж тогда стоила тогда ТА Ваша гостинка то? Не сотню ж куе точно, значит плохо искали бабушатник именно, или правильно сказал Виталлиан, цена аренды весьма коррелировала с зарплатой не кассира в АТБ, а менеджера по пханию ланосов в салоне.
И по цене раритетов в плохих местах он тоже правильно написал. Пока не будет демографического роста у нас, побитый хрущ что в Чернигове, что в Тернополе, что в дарницком районе будет стоить одинаково. Просто у вас в плохом месте он никому и за десятку не будет нужен
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 07:02

  Natt написав:
  vitaliian написав:Или появится картонная мебель, а в моду войдёт крашенный двп на пол и потолок из ламинированной фанеры с пенопластовым фальшбрусом. Помните двп в немецких купейных вагонах Аммендорф? Может и наши научатся так круто ламинировать фанеру и картон. Он через 50 лет выглядит как новый. Думаю будет востребовано для стен и потолков. А на пол кварцвиниловый ламинат. По которому могут слоны бегать.

Недавно читала отзывы, что хрень это, замки очень хрупкие и покрытие быстро истирается.


Нет кварцвинилового ламината, но есть кварцвиниловая PVC плитка и существуют ламинированные покрытия высокого уровня износоустойчивости, скажем, Перго (Швеция) или Аллок (Норвегия). Как по кварцвинилу так и по таким ламинатам таки могут бегать слоны и довольно резво.
Стоят правда что кварцвинил со всей технологией или Аллок (кстати, есть коллекции с алюминиевыми замками - фиг сломаешь. Чтобы было понятно, это покрытие лежит в аэропорту Хитроу) с Перго так, что сдавть за 6 кгрн нет никакого смысла.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 07:03

  antey1969 написав:
  Natt написав:
  vitaliian написав:Или появится картонная мебель, а в моду войдёт крашенный двп на пол и потолок из ламинированной фанеры с пенопластовым фальшбрусом. Помните двп в немецких купейных вагонах Аммендорф? Может и наши научатся так круто ламинировать фанеру и картон. Он через 50 лет выглядит как новый. Думаю будет востребовано для стен и потолков. А на пол кварцвиниловый ламинат. По которому могут слоны бегать.

Недавно читала отзывы, что хрень это, замки очень хрупкие и покрытие быстро истирается.

Это по сути тот же самый линолеум.
Только порезан и с замками


Это совершенно разные вещи.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 08:37

барабашов в 2006 были и моб.интернет и сайты с объявлениями
Я в Днепре квартиру вот здесь нашёл
https://gorod.dp.ua/gazeta/list.php?id=12
Просто в Киеве на тот момент такой дурной рост шёл что квартиру сразу перехватывал риелтор, и по +/- адекватной цене она сдавалась за день. С нашей конторой сотрудничали несколько рыл, до осени 2008 дурдом был, по месяцу сотруднику не могли найти квартиру. Ни бумажная ни электронная авизо не помогали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 08:59

rjkz ,

Увидят гуляющих в ресторациях здоровых мужиков. Тут еще тероборона Вены подтянется со своим обостренным безупречным вкусом.



Ну умовна «Вєна» хоч активно донатила (і я вірю чомусь, ну і донати це теж дуже важливо) , а от наш 100-доларовий цокольщик якщо в обличчя повторить фронтовику слова, вже раніше сказані на адресу долярчика, «я тобі нічого не винен, я тебе туди не відправляв», то знадобляться лікарі, щоб приклеїти відірвані крильця і лапки. Але , мені здається, Холява теж відмовиться його клеїти.

Штовхнуть ногою зі сходів в цоколь непотріб , і двері в підвал нахрест дошками заб’ють, щоб не смерділо..
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/diam ... PY1b7.html
Даймонд хіл по 3000 баксів за метр - це вже дно чи почекати?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Це не якийсь сраний тетріс)
cherchiltank
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