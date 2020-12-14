Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Франт, кстати, написал очень мудрую вещь о связи КРЖН и теневой экономики. Без ипотечной политики, рынок рос только благодаря чёрному налу. Когда гетьманцев закрутит гайки полностью, а ипотеки не будет, застройщики посыпятся, как банки при гонтаревой
beee написав:Франт, кстати, написал очень мудрую вещь о связи КРЖН и теневой экономики. Без ипотечной политики, рынок рос только благодаря чёрному налу. Когда гетьманцев закрутит гайки полностью, а ипотеки не будет, застройщики посыпятся, как банки при гонтаревой
прикалываетесь? крутить гайки нужны ресурсы, скоро самому Гетманцеву жрать не за что будет. В войну как раз процветают все виды финансовых преступлений, потому что нет ресурсов чтобы одновременно и воевать и держать всех гражданских в кулаке.
vitaliian написав:барабашов в 2006 были и моб.интернет и сайты с объявлениями Я в Днепре квартиру вот здесь нашёл https://gorod.dp.ua/gazeta/list.php?id=12 Просто в Киеве на тот момент такой дурной рост шёл что квартиру сразу перехватывал риелтор, и по +/- адекватной цене она сдавалась за день. С нашей конторой сотрудничали несколько рыл, до осени 2008 дурдом был, по месяцу сотруднику не могли найти квартиру. Ни бумажная ни электронная авизо не помогали.
в ту пору за $100 можна було хіба що зняти ліжкомісце в районі ДРВЗ, а в 2014 уже ціла кімната з холодильником на ПОХу в 5 хв. на пєхоту до ШРТ тіпа метро
beee написав:Франт, кстати, написал очень мудрую вещь о связи КРЖН и теневой экономики. Без ипотечной политики, рынок рос только благодаря чёрному налу. Когда гетьманцев закрутит гайки полностью, а ипотеки не будет, застройщики посыпятся, как банки при гонтаревой
прикалываетесь? крутить гайки нужны ресурсы, скоро самому Гетманцеву жрать не за что будет. В войну как раз процветают все виды финансовых преступлений, потому что нет ресурсов чтобы одновременно и воевать и держать всех гражданских в кулаке.
РН у нас виконує одночасно роль біржі цінних паперів, прачєчну, ще й рішає іногда квартірний вопрос
beee написав:Франт, кстати, написал очень мудрую вещь о связи КРЖН и теневой экономики. Без ипотечной политики, рынок рос только благодаря чёрному налу. Когда гетьманцев закрутит гайки полностью, а ипотеки не будет, застройщики посыпятся, как банки при гонтаревой
прикалываетесь? крутить гайки нужны ресурсы, скоро самому Гетманцеву жрать не за что будет. В войну как раз процветают все виды финансовых преступлений, потому что нет ресурсов чтобы одновременно и воевать и держать всех гражданских в кулаке.
Имеете в виду, что "сухой закон" порождает ещё бОльшую коррупцию? Кстати, вполне может быть. Мы, в отличие от послушных европейцев, бунтари, это правда. По поводу фин. преступлений, вы правы. Сейчас подрядами на тендерах заведуют тыловые силовики
beee написав:Франт, кстати, написал очень мудрую вещь о связи КРЖН и теневой экономики. Без ипотечной политики, рынок рос только благодаря чёрному налу. Когда гетьманцев закрутит гайки полностью, а ипотеки не будет, застройщики посыпятся, как банки при гонтаревой
Якщо тому м@даку дозволять і далі проводити свої економічні експерименти (аля анекдот про Горбачева та курей) то посипляться не тільки забудовники-посиплеться будь яка економічна активність в Україні. Все те втілити в життя їм навряд чи вдасця але ще одну хвилю "на виїзд" вони запросто можуть створити.
п.с. До речі, про квіточку з лоха від Зебри-як на мене, то кінець Бойчука і конкретно той будинок то такий же Печерськ як приміром площа Шевченко-Поділ. Насправді то ніщо інше як Видубичі.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Нед 26 лют, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Франт, кстати, написал очень мудрую вещь о связи КРЖН и теневой экономики. Без ипотечной политики, рынок рос только благодаря чёрному налу. Когда гетьманцев закрутит гайки полностью, а ипотеки не будет, застройщики посыпятся, как банки при гонтаревой
прикалываетесь? крутить гайки нужны ресурсы, скоро самому Гетманцеву жрать не за что будет. В войну как раз процветают все виды финансовых преступлений, потому что нет ресурсов чтобы одновременно и воевать и держать всех гражданских в кулаке.
РН у нас виконує одночасно роль біржі цінних паперів, прачєчну, ще й рішає іногда квартірний вопрос
Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе. Остальное 160 куе налом директору в руки. Представляете уровень жадности? Кстати из-за этого долго не хотелось покупать. Французский квартал 2018 год вроде. КГС. 50 куе по договору, 40 налом директору.
И позиция такая: все, все об этом знают и загадочно улыбаются. Мол, так нужно. Не хочешь, не покупай