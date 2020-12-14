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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10775107761077710778>
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:35

  Zebra написав:
  барабашов написав:flyman
Попробуй набери и предложи обмен
Самое главное - уточни правда ли ту прелесть можно будет сдать за 1/150(по Зёбру) прайса и был ли у них уже такой там арендатор.

Если такие хаты в Печерском районе нельзя сдать за 500 баксов... столица движется в глубокую.

сдать за 500 может и возможно только вот купить па1200 нит

"Ціна 69 000 або найкраща пропозиція"

расскажите нам потом как оно в реале покупать а не олх "надписи на заборе" читать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:37

  cherchiltank написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/diamond-hill-ul-mazepy-11a-grushevkogo-9a-luchshaya-tsena-IDPY1b7.html
Даймонд хіл по 3000 баксів за метр - це вже дно чи почекати?)

Ні ремонту, ні мебелі. Має бути дешевше
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франт, кстати, написал очень мудрую вещь о связи КРЖН и теневой экономики.
Без ипотечной политики, рынок рос только благодаря чёрному налу.
Когда гетьманцев закрутит гайки полностью, а ипотеки не будет, застройщики посыпятся, как банки при гонтаревой
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:57

  beee написав:Франт, кстати, написал очень мудрую вещь о связи КРЖН и теневой экономики.
Без ипотечной политики, рынок рос только благодаря чёрному налу.
Когда гетьманцев закрутит гайки полностью, а ипотеки не будет, застройщики посыпятся, как банки при гонтаревой

прикалываетесь? крутить гайки нужны ресурсы, скоро самому Гетманцеву жрать не за что будет. В войну как раз процветают все виды финансовых преступлений, потому что нет ресурсов чтобы одновременно и воевать и держать всех гражданских в кулаке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:08

  vitaliian написав:барабашов в 2006 были и моб.интернет и сайты с объявлениями
Я в Днепре квартиру вот здесь нашёл
https://gorod.dp.ua/gazeta/list.php?id=12
Просто в Киеве на тот момент такой дурной рост шёл что квартиру сразу перехватывал риелтор, и по +/- адекватной цене она сдавалась за день. С нашей конторой сотрудничали несколько рыл, до осени 2008 дурдом был, по месяцу сотруднику не могли найти квартиру. Ни бумажная ни электронная авизо не помогали.

в ту пору за $100 можна було хіба що зняти ліжкомісце в районі ДРВЗ,
а в 2014 уже ціла кімната з холодильником на ПОХу в 5 хв. на пєхоту до ШРТ тіпа метро
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:14

  vitaliian написав:
  beee написав:Франт, кстати, написал очень мудрую вещь о связи КРЖН и теневой экономики.
Без ипотечной политики, рынок рос только благодаря чёрному налу.
Когда гетьманцев закрутит гайки полностью, а ипотеки не будет, застройщики посыпятся, как банки при гонтаревой

прикалываетесь? крутить гайки нужны ресурсы, скоро самому Гетманцеву жрать не за что будет. В войну как раз процветают все виды финансовых преступлений, потому что нет ресурсов чтобы одновременно и воевать и держать всех гражданских в кулаке.

РН у нас виконує одночасно роль біржі цінних паперів, прачєчну, ще й рішає іногда квартірний вопрос
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:Франт, кстати, написал очень мудрую вещь о связи КРЖН и теневой экономики.
Без ипотечной политики, рынок рос только благодаря чёрному налу.
Когда гетьманцев закрутит гайки полностью, а ипотеки не будет, застройщики посыпятся, как банки при гонтаревой

прикалываетесь? крутить гайки нужны ресурсы, скоро самому Гетманцеву жрать не за что будет. В войну как раз процветают все виды финансовых преступлений, потому что нет ресурсов чтобы одновременно и воевать и держать всех гражданских в кулаке.


Имеете в виду, что "сухой закон" порождает ещё бОльшую коррупцию? Кстати, вполне может быть. Мы, в отличие от послушных европейцев, бунтари, это правда.
По поводу фин. преступлений, вы правы. Сейчас подрядами на тендерах заведуют тыловые силовики
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:22

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Востаннє редагувалось drevlyanin в Нед 26 лют, 2023 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:27

  drevlyanin написав:
  beee написав:Франт, кстати, написал очень мудрую вещь о связи КРЖН и теневой экономики.
Без ипотечной политики, рынок рос только благодаря чёрному налу.
Когда гетьманцев закрутит гайки полностью, а ипотеки не будет, застройщики посыпятся, как банки при гонтаревой


Якщо тому м@даку дозволять і далі проводити свої економічні експерименти (аля анекдот про Горбачева та курей) то посипляться не тільки забудовники-посиплеться будь яка економічна активність в Україні. Все те втілити в життя їм навряд чи вдасця але ще одну хвилю "на виїзд" вони запросто можуть створити.

п.с. До речі, про квіточку з лоха від Зебри-як на мене, то кінець Бойчука і конкретно той будинок то такий же Печерськ як приміром площа Шевченко-Поділ. Насправді то ніщо інше як Видубичі.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Нед 26 лют, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Франт, кстати, написал очень мудрую вещь о связи КРЖН и теневой экономики.
Без ипотечной политики, рынок рос только благодаря чёрному налу.
Когда гетьманцев закрутит гайки полностью, а ипотеки не будет, застройщики посыпятся, как банки при гонтаревой

прикалываетесь? крутить гайки нужны ресурсы, скоро самому Гетманцеву жрать не за что будет. В войну как раз процветают все виды финансовых преступлений, потому что нет ресурсов чтобы одновременно и воевать и держать всех гражданских в кулаке.

РН у нас виконує одночасно роль біржі цінних паперів, прачєчну, ще й рішає іногда квартірний вопрос
Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки. Представляете уровень жадности? Кстати из-за этого долго не хотелось покупать.
Французский квартал 2018 год вроде. КГС. 50 куе по договору, 40 налом директору.

И позиция такая: все, все об этом знают и загадочно улыбаются. Мол, так нужно. Не хочешь, не покупай
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