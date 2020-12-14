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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10775107761077710778
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:40

  beee написав:Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки. Представляете уровень жадности? Кстати из-за этого долго не хотелось покупать.
Французский квартал 2018 год вроде. КГС. 50 куе по договору, 40 налом директору.

И позиция такая: все, все об этом знают и загадочно улыбаются. Мол, так нужно. Не хочешь, не покупай


Зато у Варшаві вийшов облом з кешем. Польща не для укро бізнеса
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:42

  beee написав:
flyman написав:РН у нас виконує одночасно роль біржі цінних паперів, прачєчну, ще й рішає іногда квартірний вопрос
Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки.
Так рождается з.п.в конвертике.


Ну і навіщо в такому імні приймати участь, хіба нема в місті інших будинків? А потім дивуємося, чому в бюджеті грошей не вистачає на найнеобхідніше(про "яку країну просрали" то з тієї ж опери), в той час як київські ресторани переповнені.
Знаю чимало людей :oops: , котрі після озвучення подібної схеми оплати розверталися і йшли геть.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:46

  Investor_K написав:
  cherchiltank написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/diamond-hill-ul-mazepy-11a-grushevkogo-9a-luchshaya-tsena-IDPY1b7.html
Даймонд хіл по 3000 баксів за метр - це вже дно чи почекати?)

Ні ремонту, ні мебелі. Має бути дешевше

Це найкращий будинок в Києві - нагадаю в 2021 за таку ціну без ремонту новопечерські Липки продавалися)
cherchiltank
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