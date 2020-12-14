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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лют, 2023 10:40
beee написав:
Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки. Представляете уровень жадности? Кстати из-за этого долго не хотелось покупать.
Французский квартал 2018 год вроде. КГС. 50 куе по договору, 40 налом директору.
И позиция такая: все, все об этом знают и загадочно улыбаются. Мол, так нужно. Не хочешь, не покупай
Зато у Варшаві вийшов облом з кешем. Польща не для укро бізнеса
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flyman
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Додано: Нед 26 лют, 2023 10:42
beee написав:
flyman написав:РН у нас виконує одночасно роль біржі цінних паперів, прачєчну, ще й рішає іногда квартірний вопрос
Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки.
Так рождается з.п.в конвертике.
Ну і навіщо в такому імні приймати участь, хіба нема в місті інших будинків? А потім дивуємося, чому в бюджеті грошей не вистачає на найнеобхідніше(про "яку країну просрали" то з тієї ж опери), в той час як київські ресторани переповнені.
Знаю чимало людей
, котрі після озвучення подібної схеми оплати розверталися і йшли геть.
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drevlyanin
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Додано: Нед 26 лют, 2023 10:46
Investor_K написав: cherchiltank написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/diamond-hill-ul-mazepy-11a-grushevkogo-9a-luchshaya-tsena-IDPY1b7.html
Даймонд хіл по 3000 баксів за метр - це вже дно чи почекати?)
Ні ремонту, ні мебелі. Має бути дешевше
Це найкращий будинок в Києві - нагадаю в 2021 за таку ціну без ремонту новопечерські Липки продавалися)
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cherchiltank
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