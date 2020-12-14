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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10776107771077810779>
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:40

  beee написав:Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки. Представляете уровень жадности? Кстати из-за этого долго не хотелось покупать.
Французский квартал 2018 год вроде. КГС. 50 куе по договору, 40 налом директору.

И позиция такая: все, все об этом знают и загадочно улыбаются. Мол, так нужно. Не хочешь, не покупай


Зато у Варшаві вийшов облом з кешем. Польща не для укро бізнеса
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:42

  beee написав:
flyman написав:РН у нас виконує одночасно роль біржі цінних паперів, прачєчну, ще й рішає іногда квартірний вопрос
Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки.
Так рождается з.п.в конвертике.


Ну і навіщо в такому імні приймати участь, хіба нема в місті інших будинків? А потім дивуємося, чому в бюджеті грошей не вистачає на найнеобхідніше(про "яку країну просрали" то з тієї ж опери), в той час як київські ресторани переповнені.
Знаю чимало людей :oops: , котрі після озвучення подібної схеми оплати розверталися і йшли геть.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:46

  Investor_K написав:
  cherchiltank написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/diamond-hill-ul-mazepy-11a-grushevkogo-9a-luchshaya-tsena-IDPY1b7.html
Даймонд хіл по 3000 баксів за метр - це вже дно чи почекати?)

Ні ремонту, ні мебелі. Має бути дешевше

Це найкращий будинок в Києві - нагадаю в 2021 за таку ціну без ремонту новопечерські Липки продавалися)
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:57

  beee написав:Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки.
а какие гарантии, завтра он скажет что вас видит первый раз, будете на него в полицию жаловаться, или бандитов нанимать? Я когда покупаю недвижимость деньги отдаю после того как нотарь оформит все документы. Был один случай квартира была на бабушке продавца, сидим у нотариуса, пересчитали деньги, упаковались, потом продавец говорит мне надо срочно уехать, типа бабушка остается, она собственник, что надо подпишет, я вам тут зачем, развлекайтесь. А ей под 80.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 11:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  beee написав:
flyman написав:РН у нас виконує одночасно роль біржі цінних паперів, прачєчну, ще й рішає іногда квартірний вопрос
Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки.
Так рождается з.п.в конвертике.


Ну і навіщо в такому імні приймати участь, хіба нема в місті інших будинків? А потім дивуємося, чому в бюджеті грошей не вистачає на найнеобхідніше(про "яку країну просрали" то з тієї ж опери), в той час як київські ресторани переповнені.
Знаю чимало людей :oops: , котрі після озвучення подібної схеми оплати розверталися і йшли геть.
Да? А есть другие варианты в нашей стране?
Я бы очень хотел их почитать.
Не я придумал правила, а те, кого вибрали на выборах, большинство навязало свои правила насильно.

Все переуступки, точно так же оплачиваются налом

Vitaliian, никаких гарантий. Ну в договоре пишут по максимуму. Но и случаев возврата бабок нет. В судах это всё секут
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 11:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  beee написав:Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки. Представляете уровень жадности? Кстати из-за этого долго не хотелось покупать.
Французский квартал 2018 год вроде. КГС. 50 куе по договору, 40 налом директору.

И позиция такая: все, все об этом знают и загадочно улыбаются. Мол, так нужно. Не хочешь, не покупай


Зато у Варшаві вийшов облом з кешем. Польща не для укро бізнеса
С кешем в польше всё отлично. Перевёл договор продажи в Украине, всё внёс на счёт, перевёл застройщику. Всё хорошо.
Проблема как раз с банк.переводами, банк нужно выбирать.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 11:38

  beee написав:
flyman написав:
  beee написав:Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки. Представляете уровень жадности? Кстати из-за этого долго не хотелось покупать.
Французский квартал 2018 год вроде. КГС. 50 куе по договору, 40 налом директору.

И позиция такая: все, все об этом знают и загадочно улыбаются. Мол, так нужно. Не хочешь, не покупай


Зато у Варшаві вийшов облом з кешем. Польща не для укро бізнеса
С кешем в польше всё отлично. Перевёл договор продажи в Украине, всё внёс на счёт, перевёл застройщику. Всё хорошо.
Проблема как раз с банк.переводами, банк нужно выбирать.

Я запутався, то ніби в Польщі погано, то знову ніби вже добре.
Ви визначилися де буде "центр інтересів"?
Хотаб пише, що як тільки відкриють для М1860 то всі здриснуть з баблом і йому ніц не лишиться хтоби платив податки на його пенсію.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 11:41

  beee написав:
drevlyanin написав:
  beee написав:Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки.
Так рождается з.п.в конвертике.


Ну і навіщо в такому імні приймати участь, хіба нема в місті інших будинків? А потім дивуємося, чому в бюджеті грошей не вистачає на найнеобхідніше(про "яку країну просрали" то з тієї ж опери), в той час як київські ресторани переповнені.
Знаю чимало людей :oops: , котрі після озвучення подібної схеми оплати розверталися і йшли геть.
Да? А есть другие варианты в нашей стране?
Я бы очень хотел их почитать.
Не я придумал правила, а те, кого вибрали на выборах, большинство навязало свои правила насильно.

Все переуступки, точно так же оплачиваются налом

Vitaliian, никаких гарантий. Ну в договоре пишут по максимуму. Но и случаев возврата бабок нет. В судах это всё секут
на эту тему куча схем. Типа продавец отменяет сделку и возвращает только сумму прописанную в договоре. А если пытаетесь сбить остальное, оформляет вымогательство. Порошенко тоже если что выбирали на выборах.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:04

  drevlyanin написав:
  beee написав:Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки.
Так рождается з.п.в конвертике.


Ну і навіщо в такому імні приймати участь, хіба нема в місті інших будинків? А потім дивуємося, чому в бюджеті грошей не вистачає на найнеобхідніше(про "яку країну просрали" то з тієї ж опери), в той час як київські ресторани переповнені.
Знаю чимало людей :oops: , котрі після озвучення подібної схеми оплати розверталися і йшли геть.

Я интересовался ЯГ но после озвученной схемы оплаты забил.

а КГС как правило все проводит через кассу, в ФК они были просто "вывеской" на начальной стадии если не ошибаюсь.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:06

  beee написав:
drevlyanin написав:
  beee написав:Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки.
Так рождается з.п.в конвертике.


Ну і навіщо в такому імні приймати участь, хіба нема в місті інших будинків? А потім дивуємося, чому в бюджеті грошей не вистачає на найнеобхідніше(про "яку країну просрали" то з тієї ж опери), в той час як київські ресторани переповнені.
Знаю чимало людей :oops: , котрі після озвучення подібної схеми оплати розверталися і йшли геть.
Да? А есть другие варианты в нашей стране?
Я бы очень хотел их почитать.
Не я придумал правила, а те, кого вибрали на выборах, большинство навязало свои правила насильно.

Все переуступки, точно так же оплачиваются налом

Vitaliian, никаких гарантий. Ну в договоре пишут по максимуму. Но и случаев возврата бабок нет. В судах это всё секут


Купляв не одну квартиру 8) в Києві і жодного разу в таку схему не ліз. Варіанти завжди були- з 300+ новобудов на моменті в Києві завжди можна було щось вибрати і не обгидитися(ІМХО) при цьому.
Колись при обговоренні ЯГ задавав, серед інших, це ж питання Ейру, так він зробив вигляд що "не почув". Поки ми самі підтримуємо грошами таку ерню, вона в в Україні не припиниться.
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