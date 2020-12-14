RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10776107771077810779
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  beee написав:
flyman написав:[quote="5546379:beee"]Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки. Представляете уровень жадности? Кстати из-за этого долго не хотелось покупать.
Французский квартал 2018 год вроде. КГС. 50 куе по договору, 40 налом директору.

И позиция такая: все, все об этом знают и загадочно улыбаются. Мол, так нужно. Не хочешь, не покупай


Зато у Варшаві вийшов облом з кешем. Польща не для укро бізнеса
С кешем в польше всё отлично. Перевёл договор продажи в Украине, всё внёс на счёт, перевёл застройщику. Всё хорошо.
Проблема как раз с банк.переводами, банк нужно выбирать.

Я запутався, то ніби в Польщі погано, то знову ніби вже добре.
Ви визначилися де буде "центр інтересів"?
Хотаб пише, що як тільки відкриють для М1860 то всі здриснуть з баблом і йому ніц не лишиться хтоби платив податки на його пенсію.[/quote]

Я не визначився де центр.
Єдина правда в тому, що нема чорного і білого.
Щось краще там, Щось в нас.
Як колись давно було: ну почему огурцы и помидоры не зреют одновременно, клёвый был бы салат)
Яке суспільство нам побудують після війни, не знає, мабуть, ніхто

Vitaliian, и пороха и кучму и витька, место видимо такое))
Востаннє редагувалось beee в Нед 26 лют, 2023 12:17, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 392
З нами з: 17.12.22
Подякував: 23 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:14

  Прохожий написав:
  drevlyanin написав:
  beee написав:Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки.
Так рождается з.п.в конвертике.


Ну і навіщо в такому імні приймати участь, хіба нема в місті інших будинків? А потім дивуємося, чому в бюджеті грошей не вистачає на найнеобхідніше(про "яку країну просрали" то з тієї ж опери), в той час як київські ресторани переповнені.
Знаю чимало людей :oops: , котрі після озвучення подібної схеми оплати розверталися і йшли геть.

Я интересовался ЯГ но после озвученной схемы оплаты забил.

а КГС как правило все проводит через кассу, в ФК они были просто "вывеской" на начальной стадии если не ошибаюсь.


Так отож! Я вчинив аналогічно, хоча на той час і ціни і вибір квартир були непогані.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 01.04.20
Подякував: 454 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10776107771077810779
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 116, 117, 118
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1178 5252862
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лют, 2023 07:52
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23604 15920405
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лют, 2023 23:57
барабашов
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.