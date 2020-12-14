flyman написав:С кешем в польше всё отлично. Перевёл договор продажи в Украине, всё внёс на счёт, перевёл застройщику. Всё хорошо.beee написав:flyman написав:[quote="5546379:beee"]Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки. Представляете уровень жадности? Кстати из-за этого долго не хотелось покупать.
Французский квартал 2018 год вроде. КГС. 50 куе по договору, 40 налом директору.
И позиция такая: все, все об этом знают и загадочно улыбаются. Мол, так нужно. Не хочешь, не покупай
Зато у Варшаві вийшов облом з кешем. Польща не для укро бізнеса
Проблема как раз с банк.переводами, банк нужно выбирать.
Я запутався, то ніби в Польщі погано, то знову ніби вже добре.
Ви визначилися де буде "центр інтересів"?
Хотаб пише, що як тільки відкриють для М1860 то всі здриснуть з баблом і йому ніц не лишиться хтоби платив податки на його пенсію.[/quote]
Я не визначився де центр.
Єдина правда в тому, що нема чорного і білого.
Щось краще там, Щось в нас.
Як колись давно було: ну почему огурцы и помидоры не зреют одновременно, клёвый был бы салат)
Яке суспільство нам побудують після війни, не знає, мабуть, ніхто
Vitaliian, и пороха и кучму и витька, место видимо такое))