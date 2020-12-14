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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лют, 2023 12:09
flyman написав: beee написав:
flyman написав:[quote="5546379:beee"]Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки. Представляете уровень жадности? Кстати из-за этого долго не хотелось покупать.
Французский квартал 2018 год вроде. КГС. 50 куе по договору, 40 налом директору.
И позиция такая: все, все об этом знают и загадочно улыбаются. Мол, так нужно. Не хочешь, не покупай
Зато у Варшаві вийшов облом з кешем. Польща не для укро бізнеса
С кешем в польше всё отлично. Перевёл договор продажи в Украине, всё внёс на счёт, перевёл застройщику. Всё хорошо.
Проблема как раз с банк.переводами, банк нужно выбирать.
Я запутався, то ніби в Польщі погано, то знову ніби вже добре.
Ви визначилися де буде "центр інтересів"?
Хотаб пише, що як тільки відкриють для М1860 то всі здриснуть з баблом і йому ніц не лишиться хтоби платив податки на його пенсію.[/quote]
Я не визначився де центр.
Єдина правда в тому, що нема чорного і білого.
Щось краще там, Щось в нас.
Як колись давно було: ну почему огурцы и помидоры не зреют одновременно, клёвый был бы салат)
Яке суспільство нам побудують після війни, не знає, мабуть, ніхто
Vitaliian, и пороха и кучму и витька, место видимо такое))
Востаннє редагувалось beee
в Нед 26 лют, 2023 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 12:14
Прохожий написав:
Я интересовался ЯГ но после озвученной схемы оплаты забил
drevlyanin написав: beee написав:
Я платил застройщику по договору в гривнах эквивалент 85куе.
Остальное 160 куе налом директору в руки.
Так рождается з.п.в конвертике.
Ну і навіщо в такому імні приймати участь, хіба нема в місті інших будинків? А потім дивуємося, чому в бюджеті грошей не вистачає на найнеобхідніше(про "яку країну просрали" то з тієї ж опери), в той час як київські ресторани переповнені.
Знаю чимало людей
, котрі після озвучення подібної схеми оплати розверталися і йшли геть.
.
а КГС как правило все проводит через кассу, в ФК они были просто "вывеской" на начальной стадии если не ошибаюсь.
Так отож! Я вчинив аналогічно, хоча на той час і ціни і вибір квартир були непогані.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 12:53
начальник Львовского областного центра комплектования полковник Александр Тищенко в интервью ТСН.ua сообщил, что для регистрации или расторжения брака, регистрации места жительства, продажи недвижимого имущества и других услуг необходимо предоставить справку из своего территориального центра комплектования и социальной поддержки. «Для того, чтобы устроиться на работу, тоже нужно иметь военно-учетный документ или документ, который его заменяет», — добавил Александр Тищенко.
Отчуждение недвижимости не нуждается в наличии военного билета. Об этом заявил председатель Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко.
«Этот вопрос регулируется ПОРЯДКОМ совершения нотариальных действий нотариусами Украины (НАКАЗ 22.02.2012 № 296/5), который не содержит такого требования, как предоставление нотариусу документов о военном учете для совершения нотариального действия. В Гражданский кодекс Украины по состоянию на сегодняшний день также не вносилось никаких изменений по этому вопросу», - подчеркнул он.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 12:55
flyman
Хотаб пише, що як тільки відкриють для М1860 то всі здриснуть з баблом і йому ніц не лишиться хтоби платив податки на його пенсію.
Так кавалірки з собою ж ти не забереш? Тому у держави завжди буде можливість щось забрати у непотріба і передати тим, хто захищав її, грошові кошти.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 12:56
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Додано: Нед 26 лют, 2023 13:22
drevlyanin написав:
Купляв не одну квартиру
в Києві і жодного разу в таку схему не ліз. Варіанти завжди були- з 300+ новобудов на моменті в Києві завжди можна було щось вибрати і не обгидитися(ІМХО) при цьому.
Колись при обговоренні ЯГ задавав, серед інших, це ж питання Ейру, так він зробив вигляд що "не почув". Поки ми самі підтримуємо грошами таку ерню, вона в в Україні не припиниться.
дійсно, вибір ЖК більш чим достатній
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Додано: Нед 26 лют, 2023 13:24
beee написав:
Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))
непогана ідея прикрасти цокіль, гармонічно доповнютаме мебель з піддонів
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Додано: Нед 26 лют, 2023 13:26
Hotab написав:flyman
Хотаб пише, що як тільки відкриють для М1860 то всі здриснуть з баблом і йому ніц не лишиться хтоби платив податки на його пенсію.
Так кавалірки з собою ж ти не забереш? Тому у держави завжди буде можливість щось забрати у непотріба і передати тим, хто захищав її, грошові кошти.
прєвєд от потомствєнних Шарікових: отнять і подєліть
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Додано: Нед 26 лют, 2023 13:32
flyman
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прєвєд от потомствєнних Шарікових: отнять і подєліть
Ну тобто у хабарників та інших злочинців ти не проти конфіскації, а як торкнулось особисто ухилянта підвального, то вже «это другое»?? Ні, кожен має робити свій посильний вклад в захист держави. А якщо не хочеш, то примусити платити не така вже і погана ідея.
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