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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лют, 2023 13:41
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Додано: Нед 26 лют, 2023 13:47
BIGor написав: Hotab написав:flyman
,
прєвєд от потомствєнних Шарікових: отнять і подєліть
Ну тобто у хабарників та інших злочинців ти не проти конфіскації, а як торкнулось особисто ухилянта підвального, то вже «это другое»?? Ні, кожен має робити свій посильний вклад в захист держави. А якщо не хочеш, то примусити платити не така вже і погана ідея.
Я вибачаюсь, а пан Флайман - ухилянт? Якщо так, то йому має світити від 3 років тюрми без конфіскації майна
. Конфіскацію ви самі придумали.
Доки не пройдена медкомісія, тільки штраф світить в разі неявки по повістці.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 13:50
Hotab написав:flyman
,
прєвєд от потомствєнних Шарікових: отнять і подєліть
Ну тобто у хабарників та інших злочинців ти не проти конфіскації, а як торкнулось особисто ухилянта підвального, то вже «это другое»?? Ні, кожен має робити свій посильний вклад в захист держави. А якщо не хочеш, то примусити платити не така вже і погана ідея.
В чому проблема не збирати по 6 грн з лохів, а відкрити декларації членів ОПЗЖ, який дофіга і більше на півдні і сході і відбирати автівки, джипи усіляки, в будинки і квартири заселяти тих хто втратив житло? Легше лошків шукати, скручувати і на мобілізацію.
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