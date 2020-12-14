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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10777107781077910780
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:41

del
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:47

  BIGor написав:
  Hotab написав:flyman ,


прєвєд от потомствєнних Шарікових: отнять і подєліть



Ну тобто у хабарників та інших злочинців ти не проти конфіскації, а як торкнулось особисто ухилянта підвального, то вже «это другое»?? Ні, кожен має робити свій посильний вклад в захист держави. А якщо не хочеш, то примусити платити не така вже і погана ідея.

Я вибачаюсь, а пан Флайман - ухилянт? Якщо так, то йому має світити від 3 років тюрми без конфіскації майна. Конфіскацію ви самі придумали.

Доки не пройдена медкомісія, тільки штраф світить в разі неявки по повістці.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:50

  Hotab написав:flyman ,


прєвєд от потомствєнних Шарікових: отнять і подєліть



Ну тобто у хабарників та інших злочинців ти не проти конфіскації, а як торкнулось особисто ухилянта підвального, то вже «это другое»?? Ні, кожен має робити свій посильний вклад в захист держави. А якщо не хочеш, то примусити платити не така вже і погана ідея.

В чому проблема не збирати по 6 грн з лохів, а відкрити декларації членів ОПЗЖ, який дофіга і більше на півдні і сході і відбирати автівки, джипи усіляки, в будинки і квартири заселяти тих хто втратив житло? Легше лошків шукати, скручувати і на мобілізацію.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:51

  flyman написав:
  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

непогана ідея прикрасти цокіль, гармонічно доповнютаме мебель з піддонів

Например вот квартира зачем здесь ремонт? Завози мебель и живи
Зображення
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