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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10776107771077810779>
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:56

я тоже видел эту квартиру

  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:22

  drevlyanin написав:
Купляв не одну квартиру 8) в Києві і жодного разу в таку схему не ліз. Варіанти завжди були- з 300+ новобудов на моменті в Києві завжди можна було щось вибрати і не обгидитися(ІМХО) при цьому.
Колись при обговоренні ЯГ задавав, серед інших, це ж питання Ейру, так він зробив вигляд що "не почув". Поки ми самі підтримуємо грошами таку ерню, вона в в Україні не припиниться.

дійсно, вибір ЖК більш чим достатній
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:24

  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

непогана ідея прикрасти цокіль, гармонічно доповнютаме мебель з піддонів
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:51

  flyman написав:
  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

непогана ідея прикрасти цокіль, гармонічно доповнютаме мебель з піддонів

Например вот квартира зачем здесь ремонт? Завози мебель и живи
Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:59

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

непогана ідея прикрасти цокіль, гармонічно доповнютаме мебель з піддонів

Например вот квартира зачем здесь ремонт? Завози мебель и живи
Зображення

Ремонти будуть скоріше "для себе а не в оренду", так як за 4К грн. можна зняти будинок в Бучі не те що квартиру
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam-v-buch-budinok-4000-grn-kom-poslugi-IDR66O5.html
1500 грн 1к
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam-1-kmn-kv-vul-vodoprovdna-zruchniy-rayon-vlna-oblashtovana-IDR23DA.html
В обл. центрі З.У. за 1500 підселення на ліжкомісце
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 лют, 2023 14:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:59

Післявоєнний трендовий ремонт))

  vitaliian написав:
  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

Зображення
Зображення

Ехххххх.... - значить не першим я буду з концептуальним лофтом в своєму смарті після війни/нашої перемоги з поварбованими овноблоками структурною фарбою :D :mrgreen:

п.с.
Там на фото в туалеті - погано зробили(шви видно - не гарно)
А треба було дуже волохатим... :oops: валиком пройтись зі структурою фарбою!
І все було б 👍
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 26 лют, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 14:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дешевше, ніж у Києві: українцям розповіли, де можна купити недорогі квартири у Європі

Українцям розповіли, де у Європі можна купити недороге житло.
Так, у деяких містах Європи ціни на квартири обійдуться вдвічі нижчими, ніж у Києві.
Середня вартість квадратного метра київської житлової нерухомості на сьогоднішній день складає 1,3 тисяч доларів. У той час, як у румунському місті Сучава, розташованому неподалік кордону з Україною, цілком реально купити однокімнатну квартиру за 35-40 тисяч євро. А от у Бухаресті "однушка" коштуватиме 54 тисячі євро.
Також набагато дешевше, ніж у Києві, обійдеться нерухомість у Болгарії. Як зазначив менеджер Bulgarovo Стефан Вілчев, з початком війни в Україні багато наших співгромадян уже встигли обзавестися в цій країні власним житлом. За його словами, вони приїхали до Болгарії біженцями і, спокусившись на дешевизну тутешніх квадратних метрів, вирішили придбати собі тут нерухомість.
Приміром, у Софії вартість квадратного метра житла становить 500 євро, що є набагато нижчим, ніж в українській столиці. При цьому навіть у курортних містах біля моря квадратний метр коштує близько 1000 доларів, що також дешевше, ніж у Києві.
А ось за досить простору трикімнатну квартиру площею 100 кв. м у місті Свєті-Влас потрібно віддати 70 тисяч євро. Тим часом двокімнатна квартира покращеного планування в новобудові обійдеться близько 100 тисяч євро. За цінами Києва – 1,2–1,3 тис. євро за квадратний метр.

https://hvylya.net/uk/news/268260-deshe ... y-v-evrope
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 14:39

  reus написав:Дешевше, ніж у Києві: українцям розповіли, де можна купити недорогі квартири у Європі

Українцям розповіли, де у Європі можна купити недороге житло.
Так, у деяких містах Європи ціни на квартири обійдуться вдвічі нижчими, ніж у Києві.
Середня вартість квадратного метра київської житлової нерухомості на сьогоднішній день складає 1,3 тисяч доларів. У той час, як у румунському місті Сучава, розташованому неподалік кордону з Україною, цілком реально купити однокімнатну квартиру за 35-40 тисяч євро. А от у Бухаресті "однушка" коштуватиме 54 тисячі євро.
Також набагато дешевше, ніж у Києві, обійдеться нерухомість у Болгарії. Як зазначив менеджер Bulgarovo Стефан Вілчев, з початком війни в Україні багато наших співгромадян уже встигли обзавестися в цій країні власним житлом. За його словами, вони приїхали до Болгарії біженцями і, спокусившись на дешевизну тутешніх квадратних метрів, вирішили придбати собі тут нерухомість.
Приміром, у Софії вартість квадратного метра житла становить 500 євро, що є набагато нижчим, ніж в українській столиці. При цьому навіть у курортних містах біля моря квадратний метр коштує близько 1000 доларів, що також дешевше, ніж у Києві.
А ось за досить простору трикімнатну квартиру площею 100 кв. м у місті Свєті-Влас потрібно віддати 70 тисяч євро. Тим часом двокімнатна квартира покращеного планування в новобудові обійдеться близько 100 тисяч євро. За цінами Києва – 1,2–1,3 тис. євро за квадратний метр.

https://hvylya.net/uk/news/268260-deshe ... y-v-evrope

очень содержательно спасибо
"эксперты" уровня местных форумных :mrgreen:

кстати чё про Дублин то не вспомнили?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 14:48

  Прохожий написав:
  reus написав:Дешевше, ніж у Києві: українцям розповіли, де можна купити недорогі квартири у Європі

Українцям розповіли, де у Європі можна купити недороге житло.
Так, у деяких містах Європи ціни на квартири обійдуться вдвічі нижчими, ніж у Києві.
Середня вартість квадратного метра київської житлової нерухомості на сьогоднішній день складає 1,3 тисяч доларів. У той час, як у румунському місті Сучава, розташованому неподалік кордону з Україною, цілком реально купити однокімнатну квартиру за 35-40 тисяч євро. А от у Бухаресті "однушка" коштуватиме 54 тисячі євро.
Також набагато дешевше, ніж у Києві, обійдеться нерухомість у Болгарії. Як зазначив менеджер Bulgarovo Стефан Вілчев, з початком війни в Україні багато наших співгромадян уже встигли обзавестися в цій країні власним житлом. За його словами, вони приїхали до Болгарії біженцями і, спокусившись на дешевизну тутешніх квадратних метрів, вирішили придбати собі тут нерухомість.
Приміром, у Софії вартість квадратного метра житла становить 500 євро, що є набагато нижчим, ніж в українській столиці. При цьому навіть у курортних містах біля моря квадратний метр коштує близько 1000 доларів, що також дешевше, ніж у Києві.
А ось за досить простору трикімнатну квартиру площею 100 кв. м у місті Свєті-Влас потрібно віддати 70 тисяч євро. Тим часом двокімнатна квартира покращеного планування в новобудові обійдеться близько 100 тисяч євро. За цінами Києва – 1,2–1,3 тис. євро за квадратний метр.

https://hvylya.net/uk/news/268260-deshe ... y-v-evrope

очень содержательно спасибо
"эксперты" уровня местных форумных :mrgreen:

кстати чё про Дублин то не вспомнили?

Ессперды не упомянули, что в Святом Власе вне летнего сезона делать. Там первого сентября большинство магазинов закрывается. 😏
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 14:52

  Прохожий написав:кстати чё про Дублин то не вспомнили?

Так Дублин жопа мира, чего его вспоминать :mrgreen:
reus
 
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