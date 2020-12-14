Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав: Купляв не одну квартиру в Києві і жодного разу в таку схему не ліз. Варіанти завжди були- з 300+ новобудов на моменті в Києві завжди можна було щось вибрати і не обгидитися(ІМХО) при цьому. Колись при обговоренні ЯГ задавав, серед інших, це ж питання Ейру, так він зробив вигляд що "не почув". Поки ми самі підтримуємо грошами таку ерню, вона в в Україні не припиниться.
Дешевше, ніж у Києві: українцям розповіли, де можна купити недорогі квартири у Європі
Українцям розповіли, де у Європі можна купити недороге житло. Так, у деяких містах Європи ціни на квартири обійдуться вдвічі нижчими, ніж у Києві. Середня вартість квадратного метра київської житлової нерухомості на сьогоднішній день складає 1,3 тисяч доларів. У той час, як у румунському місті Сучава, розташованому неподалік кордону з Україною, цілком реально купити однокімнатну квартиру за 35-40 тисяч євро. А от у Бухаресті "однушка" коштуватиме 54 тисячі євро. Також набагато дешевше, ніж у Києві, обійдеться нерухомість у Болгарії. Як зазначив менеджер Bulgarovo Стефан Вілчев, з початком війни в Україні багато наших співгромадян уже встигли обзавестися в цій країні власним житлом. За його словами, вони приїхали до Болгарії біженцями і, спокусившись на дешевизну тутешніх квадратних метрів, вирішили придбати собі тут нерухомість. Приміром, у Софії вартість квадратного метра житла становить 500 євро, що є набагато нижчим, ніж в українській столиці. При цьому навіть у курортних містах біля моря квадратний метр коштує близько 1000 доларів, що також дешевше, ніж у Києві. А ось за досить простору трикімнатну квартиру площею 100 кв. м у місті Свєті-Влас потрібно віддати 70 тисяч євро. Тим часом двокімнатна квартира покращеного планування в новобудові обійдеться близько 100 тисяч євро. За цінами Києва – 1,2–1,3 тис. євро за квадратний метр.
reus написав:Дешевше, ніж у Києві: українцям розповіли, де можна купити недорогі квартири у Європі
Українцям розповіли, де у Європі можна купити недороге житло. Так, у деяких містах Європи ціни на квартири обійдуться вдвічі нижчими, ніж у Києві. Середня вартість квадратного метра київської житлової нерухомості на сьогоднішній день складає 1,3 тисяч доларів. У той час, як у румунському місті Сучава, розташованому неподалік кордону з Україною, цілком реально купити однокімнатну квартиру за 35-40 тисяч євро. А от у Бухаресті "однушка" коштуватиме 54 тисячі євро. Також набагато дешевше, ніж у Києві, обійдеться нерухомість у Болгарії. Як зазначив менеджер Bulgarovo Стефан Вілчев, з початком війни в Україні багато наших співгромадян уже встигли обзавестися в цій країні власним житлом. За його словами, вони приїхали до Болгарії біженцями і, спокусившись на дешевизну тутешніх квадратних метрів, вирішили придбати собі тут нерухомість. Приміром, у Софії вартість квадратного метра житла становить 500 євро, що є набагато нижчим, ніж в українській столиці. При цьому навіть у курортних містах біля моря квадратний метр коштує близько 1000 доларів, що також дешевше, ніж у Києві. А ось за досить простору трикімнатну квартиру площею 100 кв. м у місті Свєті-Влас потрібно віддати 70 тисяч євро. Тим часом двокімнатна квартира покращеного планування в новобудові обійдеться близько 100 тисяч євро. За цінами Києва – 1,2–1,3 тис. євро за квадратний метр.
reus написав:Дешевше, ніж у Києві: українцям розповіли, де можна купити недорогі квартири у Європі
Українцям розповіли, де у Європі можна купити недороге житло. Так, у деяких містах Європи ціни на квартири обійдуться вдвічі нижчими, ніж у Києві. Середня вартість квадратного метра київської житлової нерухомості на сьогоднішній день складає 1,3 тисяч доларів. У той час, як у румунському місті Сучава, розташованому неподалік кордону з Україною, цілком реально купити однокімнатну квартиру за 35-40 тисяч євро. А от у Бухаресті "однушка" коштуватиме 54 тисячі євро. Також набагато дешевше, ніж у Києві, обійдеться нерухомість у Болгарії. Як зазначив менеджер Bulgarovo Стефан Вілчев, з початком війни в Україні багато наших співгромадян уже встигли обзавестися в цій країні власним житлом. За його словами, вони приїхали до Болгарії біженцями і, спокусившись на дешевизну тутешніх квадратних метрів, вирішили придбати собі тут нерухомість. Приміром, у Софії вартість квадратного метра житла становить 500 євро, що є набагато нижчим, ніж в українській столиці. При цьому навіть у курортних містах біля моря квадратний метр коштує близько 1000 доларів, що також дешевше, ніж у Києві. А ось за досить простору трикімнатну квартиру площею 100 кв. м у місті Свєті-Влас потрібно віддати 70 тисяч євро. Тим часом двокімнатна квартира покращеного планування в новобудові обійдеться близько 100 тисяч євро. За цінами Києва – 1,2–1,3 тис. євро за квадратний метр.