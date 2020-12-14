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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лют, 2023 14:55
reus написав: Прохожий написав:
кстати чё про Дублин то не вспомнили?
Так Дублин жопа мира, чего его вспоминать
Не те, шо Сучава
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Додано: Нед 26 лют, 2023 14:59
Bolt написав:
Ессперды не упомянули, что в Святом Власе вне летнего сезона делать. Там первого сентября большинство магазинов закрывается.
В принципе, кроме Киева, нигде жизни нет, поэтому недвига в столице, такая дорогая.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 15:01
flyman написав:
В обл. центрі З.У. за 1500 підселення на ліжкомісце
это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории. Сейчас сдаешь в Киеве квартиру за 7к и через 30 месяцев вкладываешь 200к в ее ремонт. Выгодно!
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 26 лют, 2023 15:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 15:02
"Свидетели дорожая", не переживайте так сильно, как только я куплю свою квиточку, сразу начнется дорожай
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Додано: Нед 26 лют, 2023 15:05
vitaliian написав: flyman написав:
В обл. центрі З.У. за 1500 підселення на ліжкомісце
это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории.
світ перевернувся з ніг на голову, тепер можна здавати в Чорногорії і на ті гроші жити в Києві
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Додано: Нед 26 лют, 2023 15:11
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
В обл. центрі З.У. за 1500 підселення на ліжкомісце
это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории.
світ перевернувся з ніг на голову, тепер можна здавати в Чорногорії і на ті гроші жити в Києві
Понаехи ехали в Киев с надеждой на хорошую жизнь. Теперь они едут в Польшу с такими же надеждами. И я не уверен что там с ними не случится то же самое, потому что с собой они везут чемодан ментальных проблем, и где они его откроют там тоже всё испортится. Макс я же прав, да?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 26 лют, 2023 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 15:16
Успіх написав:
п.с.
Там на фото в туалеті - погано зробили(шви видно - не гарно)
А треба було дуже волохатим...
валиком пройтись зі структурою фарбою!
І все було б 👍
А волохатому Валику нравится
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Додано: Нед 26 лют, 2023 15:21
vitaliian написав: vitaliian написав: flyman написав:
В обл. центрі З.У. за 1500 підселення на ліжкомісце
это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории.
світ перевернувся з ніг на голову, тепер можна здавати в Чорногорії і на ті гроші жити в Києві
Понаехи ехали в Киев с надеждой на хорошую жизнь. Теперь они едут в Польшу с такими же надеждами. И я не уверен что там с ними не случится то же самое, потому что с собой они везут чемодан ментальных проблем, и где они его откроют там тоже всё испортится. Макс я же прав, да?
актуально
только что с дет.площадки вернулся под впечатлением.
соседка, кстати чиновница, перевелась в киев с лугандонии, говорит, что войну начали американцы, чтобы захватить наши земли. прикиньте. чернозём. етить колотить.
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beee
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Додано: Нед 26 лют, 2023 15:32
beee а зачем вы ходите на детские площадки? Вам что форумных сумасшедших мало
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vitaliian
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Додано: Нед 26 лют, 2023 15:54
vitaliian написав:beee
а зачем вы ходите на детские площадки? Вам что форумных сумасшедших мало
пхахаха.
да ладно.
сосед из прошлой квартиры, член партии бабы с косой, обещал сначала закопать меня в лесу, на что я возразил, а потом натравить жену из прокуратуры))
правило 1. не общаться с соседями.
я нарушил правило)
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beee
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