Додано: Нед 26 лют, 2023 16:52

beee написав: актуально

только что с дет.площадки вернулся под впечатлением.

соседка, кстати чиновница, перевелась в киев с лугандонии, говорит, что войну начали американцы, чтобы захватить наши земли. прикиньте. чернозём. етить колотить.

сделайте нестандартный ход: доебитесь к ней - "чому не українською?"ещё вариант - "чому не американською?"ещё вариант - "why you are speaking not american ?"о, ещё: требуйте преклонить колено))