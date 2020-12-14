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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10777107781077910780
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
  vitaliian написав:
  vitaliian написав:это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории.

світ перевернувся з ніг на голову, тепер можна здавати в Чорногорії і на ті гроші жити в Києві
Понаехи ехали в Киев с надеждой на хорошую жизнь. Теперь они едут в Польшу с такими же надеждами. И я не уверен что там с ними не случится то же самое, потому что с собой они везут чемодан ментальных проблем, и где они его откроют там тоже всё испортится. Макс я же прав, да?

актуально
только что с дет.площадки вернулся под впечатлением.
соседка, кстати чиновница, перевелась в киев с лугандонии, говорит, что войну начали американцы, чтобы захватить наши земли. прикиньте. чернозём. етить колотить.
І як, з цілою щелепою ще?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
beee написав:
  vitaliian написав:[quote="5546479:vitaliian"]это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории.

світ перевернувся з ніг на голову, тепер можна здавати в Чорногорії і на ті гроші жити в Києві
Понаехи ехали в Киев с надеждой на хорошую жизнь. Теперь они едут в Польшу с такими же надеждами. И я не уверен что там с ними не случится то же самое, потому что с собой они везут чемодан ментальных проблем, и где они его откроют там тоже всё испортится. Макс я же прав, да?

актуально
только что с дет.площадки вернулся под впечатлением.
соседка, кстати чиновница, перевелась в киев с лугандонии, говорит, что войну начали американцы, чтобы захватить наши земли. прикиньте. чернозём. етить колотить.
І як, з цілою щелепою ще?[/quote]Уявіть, вона ж десь на посаді, в колективі.
В Києві. Нікуди не виїздила з 24 лютого минулого року. Невиїздна з країни.
А я ещё думаю чего она про ракетные обстрелы глаза закатывает, мол, ерунда
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:22

  beee написав:
  vitaliian написав:beee а зачем вы ходите на детские площадки? Вам что форумных сумасшедших мало

пхахаха.
да ладно.
сосед из прошлой квартиры, член партии бабы с косой, обещал сначала закопать меня в лесу, на что я возразил, а потом натравить жену из прокуратуры))
правило 1. не общаться с соседями.
я нарушил правило)

Веселая у вас жизнь.
Кругом враги)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:26

  antey1969 написав:
  beee написав:
  vitaliian написав:beee а зачем вы ходите на детские площадки? Вам что форумных сумасшедших мало

пхахаха.
да ладно.
сосед из прошлой квартиры, член партии бабы с косой, обещал сначала закопать меня в лесу, на что я возразил, а потом натравить жену из прокуратуры))
правило 1. не общаться с соседями.
я нарушил правило)

Веселая у вас жизнь.
Кругом враги)))

Вам ліпше видно здалеку. Аірмакс із Відня теж бачить картину КРЖН вцілому інакше, чим аборигени, котрі залишися.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:30

  beee написав:сосед из прошлой квартиры, член партии бабы с косой, обещал сначала закопать меня в лесу, на что я возразил, а потом натравить жену из прокуратуры))

Ты ж, наверное, и его достал своими понтами
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  beee написав:сосед из прошлой квартиры, член партии бабы с косой, обещал сначала закопать меня в лесу, на что я возразил, а потом натравить жену из прокуратуры))

Ты ж, наверное, и его достал своими понтами
Да. Я детской коляской помешал его лексусу красиво заехать в свой паркинг.

Шутки шутками, кто помнит как возле французского квартала с одного удара убили удошника из-за ерунды какой-то
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:51

  beee написав:
  vitaliian написав:beee а зачем вы ходите на детские площадки? Вам что форумных сумасшедших мало

пхахаха.
да ладно.
сосед из прошлой квартиры, член партии бабы с косой, обещал сначала закопать меня в лесу, на что я возразил, а потом натравить жену из прокуратуры))
правило 1. не общаться с соседями.
я нарушил правило)

Выучить несколько слов на языке жестов, когда сосед что скажет или спросит - закосите под глухонемого. И сосед отстанет и челюсть будет целее. Глухонемых не бьют. Ещё можно под дурачка но здесь практика нужна. Хотя бы 5 лет общения на форуме.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 лют, 2023 16:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:52

  beee написав:актуально
только что с дет.площадки вернулся под впечатлением.
соседка, кстати чиновница, перевелась в киев с лугандонии, говорит, что войну начали американцы, чтобы захватить наши земли. прикиньте. чернозём. етить колотить.


сделайте нестандартный ход: доебитесь к ней - "чому не українською?"
ещё вариант - "чому не американською?"
ещё вариант - "why you are speaking not american ?"

:mrgreen:

о, ещё: требуйте преклонить колено :)))
baraka
 
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