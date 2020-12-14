vitaliian написав:

vitaliian написав: это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории. это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории.

світ перевернувся з ніг на голову, тепер можна здавати в Чорногорії і на ті гроші жити в КиєвіПонаехи ехали в Киев с надеждой на хорошую жизнь. Теперь они едут в Польшу с такими же надеждами. И я не уверен что там с ними не случится то же самое, потому что с собой они везут чемодан ментальных проблем, и где они его откроют там тоже всё испортится. Макс я же прав, да?