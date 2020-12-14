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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10778107791078010781
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 17:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  beee написав:
Damien написав:[quote="5546495:beee"]
сосед из прошлой квартиры, член партии бабы с косой, обещал сначала закопать меня в лесу, на что я возразил, а потом натравить жену из прокуратуры))

Ты ж, наверное, и его достал своими понтами
Да. Я детской коляской помешал его лексусу красиво заехать в свой паркинг.

Шутки шутками, кто помнит как возле французского квартала с одного удара убили удошника из-за ерунды какой-то

Памятаю ту історію, не через дрібниці, у чувака просто вибору не було, або його удошники, або він їх. Таке життя в цих "елітних районах".[/quote]В Словакии женщину недавно зарезал мужик на улице. Тоже выбора не было, наверное
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 17:37


Ха, вам на 1+1 розкажуть, що невинний удошник чемно попросив собаковода вибачення, а той злий негідник його звірски і підступно вбив.
Ось з тих ще 1+1 більш повна картина
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 17:37

  foxluck написав:
  baraka написав:ещё вариант - "why you are speaking not american ?"

Your American is far from fluent one


да, спс, знаю что криво
а как будет по-натуральному ?
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 17:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:В Словакии женщину недавно зарезал мужик на улице. Тоже выбора не было, наверное

Так себе сравнение, три головореза с оружием - и женщина... Л-логика.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 17:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

1980. would you like a bottle of water?

2000. Wdja like bo'l of wa'e?

2022. a bo'l of wa'e?

2122. wa'e?

2222. e?

4000. телепатия
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 17:53

  foxluck написав:
  baraka написав:ещё вариант - "why you are speaking not american ?"

Your American is far from fluent one

It leaves a lot to be desired.

ЗІ. Виховний процес мухи та примус його до любові Батьківщини перенесено сюди
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 17:59

  baraka написав:
  foxluck написав:
  baraka написав:ещё вариант - "why you are speaking not american ?"

Your American is far from fluent one


да, спс, знаю что криво
а как будет по-натуральному ?

Лет спік фром май харт
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 18:28

О воскресные курсы английского открылись
А вот и помещение для них

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