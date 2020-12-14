Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:[quote="5546495:beee"] сосед из прошлой квартиры, член партии бабы с косой, обещал сначала закопать меня в лесу, на что я возразил, а потом натравить жену из прокуратуры))
Ты ж, наверное, и его достал своими понтами
Да. Я детской коляской помешал его лексусу красиво заехать в свой паркинг.
Шутки шутками, кто помнит как возле французского квартала с одного удара убили удошника из-за ерунды какой-то
Памятаю ту історію, не через дрібниці, у чувака просто вибору не було, або його удошники, або він їх. Таке життя в цих "елітних районах".[/quote]В Словакии женщину недавно зарезал мужик на улице. Тоже выбора не было, наверное