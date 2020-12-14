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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10771107721077310774
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 14:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  Прохожий написав:кстати чё про Дублин то не вспомнили?

Так Дублин жопа мира, чего его вспоминать :mrgreen:
Не те, шо Сучава :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 14:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Ессперды не упомянули, что в Святом Власе вне летнего сезона делать. Там первого сентября большинство магазинов закрывается.

В принципе, кроме Киева, нигде жизни нет, поэтому недвига в столице, такая дорогая. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 15:01

  flyman написав:В обл. центрі З.У. за 1500 підселення на ліжкомісце
это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории. Сейчас сдаешь в Киеве квартиру за 7к и через 30 месяцев вкладываешь 200к в ее ремонт. Выгодно!
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 лют, 2023 15:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 15:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

"Свидетели дорожая", не переживайте так сильно, как только я куплю свою квиточку, сразу начнется дорожай :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 15:05

  vitaliian написав:
  flyman написав:В обл. центрі З.У. за 1500 підселення на ліжкомісце
это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории.

світ перевернувся з ніг на голову, тепер можна здавати в Чорногорії і на ті гроші жити в Києві
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 23:38

Как вам паркоместа по 7к?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QJfMj.html
Сдал хрущ снял паркоместо
світ перевернувся з ніг на голову ©
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 23:47

лайфхак

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

Зображення
Зображення

Ехххххх.... - значить не першим я буду з концептуальним лофтом в своєму смарті після війни/нашої перемоги з поварбованими овноблоками структурною фарбою :D :mrgreen:

п.с.
Там на фото в туалеті - погано зробили(шви видно - не гарно)
А треба було дуже волохатим... :oops: валиком пройтись зі структурою фарбою!
І все було б 👍

як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 лют, 2023 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 23:48

  vitaliian написав:Как вам паркоместа по 7к?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QJfMj.html
Сдал хрущ снял паркоместо
світ перевернувся з ніг на голову ©

євроблях, мабуть, уже більше чим наявного населення
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 23:55

По этой картинке видно кто куда переехал

Зображення
Ну или некоторые жрать стали реже, а другие чаще. Массово, с привязкой к административным границам области

Непонятно как посчитали Херсонскую и Луганскую области, которые почти полностью под оккупацией.
vitaliian
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