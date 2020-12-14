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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лют, 2023 09:12
Frant написав:
"їсти" в Макдональдс?
обід в маке зараз стоїть дорожче ніж бізнесланч в крутому ресторані із 3-х блюд
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Олежан
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Додано: Пон 27 лют, 2023 09:14
Олежан написав: Frant написав:
"їсти" в Макдональдс?
обід в маке зараз стоїть дорожче ніж бізнесланч в крутому ресторані із 3-х блюд
Правда
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Investor_K
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Додано: Пон 27 лют, 2023 09:27
Investor_K написав: Олежан написав: Frant написав:
"Це форум для тих, хто збирає гроші на старий Ланос і ходить "їсти" в Макдональдс?
обід в маке зараз стоїть дорожче ніж бізнесланч в крутому ресторані із 3-х блюд
Правда
цікаво
Новий Мерседес коштує дешевше, ніж старий Ланос, а квартира в 25-поверховому єпенятнику в Ірпені - дорожче, ніж "сталінка" на Печерську?
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