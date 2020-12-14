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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10772107731077410775
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:"їсти" в Макдональдс?

обід в маке зараз стоїть дорожче ніж бізнесланч в крутому ресторані із 3-х блюд
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:14

  Олежан написав:
  Frant написав:"їсти" в Макдональдс?

обід в маке зараз стоїть дорожче ніж бізнесланч в крутому ресторані із 3-х блюд

Правда
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:27

  Investor_K написав:
  Олежан написав:
  Frant написав:"Це форум для тих, хто збирає гроші на старий Ланос і ходить "їсти" в Макдональдс?

обід в маке зараз стоїть дорожче ніж бізнесланч в крутому ресторані із 3-х блюд

Правда

цікаво :roll:
Новий Мерседес коштує дешевше, ніж старий Ланос, а квартира в 25-поверховому єпенятнику в Ірпені - дорожче, ніж "сталінка" на Печерську? :oops:
Frant
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