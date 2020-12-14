Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:В обл. центрі З.У. за 1500 підселення на ліжкомісце
это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории. Сейчас сдаешь в Киеве квартиру за 7к и через 30 месяцев вкладываешь 200к в ее ремонт. Выгодно!
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 лют, 2023 15:05, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:В обл. центрі З.У. за 1500 підселення на ліжкомісце
это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории.
світ перевернувся з ніг на голову, тепер можна здавати в Чорногорії і на ті гроші жити в Києві