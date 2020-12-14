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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10772107731077410775
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:21

  Успіх написав:
  flyman написав:як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць

Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁

там дівчата справляються, так що твоя супруга може оздобити за три дні кавалірку, і ніяких волосатих валіків
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:55

  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

Ну и мебель, можна за недорого купить:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/divan- ... R9zZf.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:17

  Bolt написав:
  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))

Ну и мебель, можна за недорого купить:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/divan- ... R9zZf.html

Какое-то гавно за 2000. Вот тут человек делает нормальные столы из сосны по вашим размерам. Я несколько раз заказывал. Цены 1300-1800
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dets ... Is4p0.html

По крайней мере у столешниц закругленные углы, если ребенок споткнется. Ну и вид абсолютно другой
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:29

Я не можу зрозуміти.
Тут гілка про столи і стільці? Про макдональдси?
Чи про столичну нерухомість?
Frant
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