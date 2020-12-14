Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лют, 2023 12:21
Успіх написав: flyman написав:
як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць
Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁
там дівчата справляються, так що твоя супруга може оздобити за три дні кавалірку, і ніяких волосатих валіків
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:55
beee написав:
Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))
Ну и мебель, можна за недорого купить:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/divan- ... R9zZf.html
Bolt
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:17
Какое-то гавно за 2000. Вот тут человек делает нормальные столы из сосны по вашим размерам. Я несколько раз заказывал. Цены 1300-1800
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dets ... Is4p0.html
По крайней мере у столешниц закругленные углы, если ребенок споткнется. Ну и вид абсолютно другой
vitaliian
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:29
Я не можу зрозуміти.
Тут гілка про столи і стільці? Про макдональдси? Чи про столичну нерухомість?
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