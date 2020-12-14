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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10772107731077410775
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:21

  Успіх написав:
  flyman написав:як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць

Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁

там дівчата справляються, так що твоя супруга може оздобити за три дні кавалірку, і ніяких волосатих валіків
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:55

  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))Зображення

Ну и мебель, можна за недорого купить:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/divan- ... R9zZf.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:17

  Bolt написав:
  beee написав:Я так понимаю, в ближайшие годы нас ждёт настоящий такой, истинный лофт в ремонтах))

Ну и мебель, можна за недорого купить:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/divan- ... R9zZf.html

Какое-то гавно за 2000. Вот тут человек делает нормальные столы из сосны по вашим размерам. Я несколько раз заказывал. Цены 1300-1800
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dets ... Is4p0.html

По крайней мере у столешниц закругленные углы, если ребенок споткнется. Ну и вид абсолютно другой
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:29

Я не можу зрозуміти.
Тут гілка про столи і стільці? Про макдональдси?
Чи про столичну нерухомість?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:48

  Frant написав:Я не можу зрозуміти.
Тут гілка про столи і стільці? Про макдональдси?
Чи про столичну нерухомість?

Про покійника або нічого, або правду (але правда не вітається)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:05

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:як зробити декоративне оформлення з лотків з яєць

Тююююююю... - так багато мороки?
Я думав просто лотки наклеїти на стіни і, вуаля, - студія звукозапису готова!👍😁

там дівчата справляються, так що твоя супруга може оздобити за три дні кавалірку, і ніяких волосатих валіків
Навіщо витрачати три дні, якщо за один день можна справитись, тримаючи однією рукою волохатий валік :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:18

типа такой правды?

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Купуйте 20+ поверхи та панорамні вікна.

Макс вирішив вкинути очевидну нісенітницю щоб пожвавити тему.

В людей ще багато років після війни буде упередженість до високих поверхів. Що у покупців, що у орендарів. Психологія. Як генерали готуються до попередньої війни, так й люди будуть ще довго закладатись на життя без електрики.
Ваша мрія про низькоповерхову забудову здійсниться. Люди ще довго не будуть купувати висче 10 поверху.


ну вот вам правда месячной давности.

балаболы блин
beee
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