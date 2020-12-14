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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10771107721077310774>
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 15:01

  flyman написав:В обл. центрі З.У. за 1500 підселення на ліжкомісце
это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории. Сейчас сдаешь в Киеве квартиру за 7к и через 30 месяцев вкладываешь 200к в ее ремонт. Выгодно!
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 лют, 2023 15:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 15:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

"Свидетели дорожая", не переживайте так сильно, как только я куплю свою квиточку, сразу начнется дорожай :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 15:05

  vitaliian написав:
  flyman написав:В обл. центрі З.У. за 1500 підселення на ліжкомісце
это то же самое что было в 2004-2008 сдаешь квартиру в Тернополе снимаешь койкоместо в Киеве только теперь наоборот. А чему ты удивляешься, аренда очень интересный бизнес. Знаю людей сдававших в 2004-2008 Киеве квартиру и жирно живших на эти деньги в Черногории.

світ перевернувся з ніг на голову, тепер можна здавати в Чорногорії і на ті гроші жити в Києві
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 23:38

Как вам паркоместа по 7к?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QJfMj.html
Сдал хрущ снял паркоместо
світ перевернувся з ніг на голову ©
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:18

типа такой правды?

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Купуйте 20+ поверхи та панорамні вікна.

Макс вирішив вкинути очевидну нісенітницю щоб пожвавити тему.

В людей ще багато років після війни буде упередженість до високих поверхів. Що у покупців, що у орендарів. Психологія. Як генерали готуються до попередньої війни, так й люди будуть ще довго закладатись на життя без електрики.
Ваша мрія про низькоповерхову забудову здійсниться. Люди ще довго не будуть купувати висче 10 поверху.


ну вот вам правда месячной давности.

а люди покупают 20, 18, 22 этажи
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Какая-то программа для военных есть, вроде, по которой они скупили квартиры в варшавском. Ограничение по площади и цене м2 есть.
Кто знает, что за программа?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:05

  beee написав:Какая-то программа для военных есть, вроде, по которой они скупили квартиры в варшавском. Ограничение по площади и цене м2 есть.
Кто знает, что за программа?

Є-Оселя. Просто Варшавский - один из немногих киевских новостроев, квартиры в котором пролезают в программу по цене.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:09

  airmax78 написав:
  beee написав:Какая-то программа для военных есть, вроде, по которой они скупили квартиры в варшавском. Ограничение по площади и цене м2 есть.
Кто знает, что за программа?

Є-Оселя. Просто Варшавский - один из немногих киевских новостроев, квартиры в котором пролезают в программу по цене.


пролезают в программу по цене

да да, сособственник так и сказал
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:22

  beee написав:Какая-то программа для военных есть, вроде, по которой они скупили квартиры в варшавском.

  airmax78 написав:Є-Оселя. Просто Варшавский - один из немногих киевских новостроев, квартиры в котором пролезают в программу по цене.

  beee написав:
пролезают в программу по цене

да да, сособственник так и сказал


Я в шоці. Придбати квартиру біля великого міського кладовища, аби "пролізти по ціні" :shock: Ну невже у військових все так погано?
fler
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:36

  fler написав:
  beee написав:Какая-то программа для военных есть, вроде, по которой они скупили квартиры в варшавском.

  airmax78 написав:Є-Оселя. Просто Варшавский - один из немногих киевских новостроев, квартиры в котором пролезают в программу по цене.

  beee написав:
пролезают в программу по цене

да да, сособственник так и сказал


Я в шоці. Придбати квартиру біля великого міського кладовища, аби "пролізти по ціні" :shock: Ну невже у військових все так погано?

Аби що. Є конкретні умови, по яких пролазить Варшавський. До чого тут цвинтар. З А136, Володимирського і ще багатьох, Рівердейлу того ж, вид на Байківське з крематорієм. У людей, що купили там теж все погано?
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