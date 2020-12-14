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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10771107721077310774
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:54

  airmax78 написав:
  beee написав:Какая-то программа для военных есть, вроде, по которой они скупили квартиры в варшавском. Ограничение по площади и цене м2 есть.
Кто знает, что за программа?

Є-Оселя. Просто Варшавский - один из немногих киевских новостроев, квартиры в котором пролезают в программу по цене.

А какие там ограничения? Конечная сумма и минимальный метраж? Просто тут один собиратель тучи плюсов продавал пулы квартир бизнес класса в прицентралье по цене Варшавского на котловане, ему бы остальное нарезать на кавалирки - и родина утопила б его в кэше
барабашов
 
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