Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Какая-то программа для военных есть, вроде, по которой они скупили квартиры в варшавском. Ограничение по площади и цене м2 есть. Кто знает, что за программа?
Є-Оселя. Просто Варшавский - один из немногих киевских новостроев, квартиры в котором пролезают в программу по цене.
А какие там ограничения? Конечная сумма и минимальный метраж? Просто тут один собиратель тучи плюсов продавал пулы квартир бизнес класса в прицентралье по цене Варшавского на котловане, ему бы остальное нарезать на кавалирки - и родина утопила б его в кэше
fler написав:Я в шоці. Придбати квартиру біля великого міського кладовища, аби "пролізти по ціні" Ну невже у військових все так погано?
Аби що. Є конкретні умови, по яких пролазить Варшавський. До чого тут цвинтар. З А136, Володимирського і ще багатьох, Рівердейлу того ж, вид на Байківське з крематорієм. У людей, що купили там теж все погано?
Я можу зрозуміти, якщо таке житло дісталося у спадок чи у подарунок, або якась інша ситуація, коли немає іншого вибору, але не тоді, коли людина свідомо обрала та придбала за чималі кошти. Хіба в Києві немає іншого вибору? Особливо зараз. Для мене дуже принциповим є view. У Мико мій будинок - на березі річки, всі вікна на річку, приємно дивитися. У батьків - панорамний вигляд на місто, теж нічого. Але бачити щодня з вікна цвинтар з крематорієм - ну, вибачте, вам що мало в житті горя?
fler написав:Я в шоці. Придбати квартиру біля великого міського кладовища, аби "пролізти по ціні" Ну невже у військових все так погано?
Аби що. Є конкретні умови, по яких пролазить Варшавський. До чого тут цвинтар. З А136, Володимирського і ще багатьох, Рівердейлу того ж, вид на Байківське з крематорієм. У людей, що купили там теж все погано?
Я можу зрозуміти, якщо таке житло дісталося у спадок чи у подарунок, або якась інша ситуація, коли немає іншого вибору, але не тоді, коли людина свідомо обрала та придбала за чималі кошти. Хіба в Києві немає іншого вибору? Особливо зараз. Для мене дуже принциповим є view. У Мико мій будинок - на березі річки, всі вікна на річку, приємно дивитися. У батьків - панорамний вигляд на місто, теж нічого. Але бачити щодня з вікна цвинтар з крематорієм - ну, вибачте, вам що мало в житті горя?
До чого тут я? У мене теж з вікнами на Дніпро є) Ми говоримо про людей обмежених певними умовами.
fler написав:Я в шоці. Придбати квартиру біля великого міського кладовища, аби "пролізти по ціні" Ну невже у військових все так погано?
Аби що. Є конкретні умови, по яких пролазить Варшавський. До чого тут цвинтар. З А136, Володимирського і ще багатьох, Рівердейлу того ж, вид на Байківське з крематорієм. У людей, що купили там теж все погано?
Я можу зрозуміти, якщо таке житло дісталося у спадок чи у подарунок, або якась інша ситуація, коли немає іншого вибору, але не тоді, коли людина свідомо обрала та придбала за чималі кошти. Хіба в Києві немає іншого вибору? Особливо зараз. Для мене дуже принциповим є view. У Мико мій будинок - на березі річки, всі вікна на річку, приємно дивитися. У батьків - панорамний вигляд на місто, теж нічого. Але бачити щодня з вікна цвинтар з крематорієм - ну, вибачте, вам що мало в житті горя?
А чого ви вирішили, що ви звідти побачите те кладовище?
Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу. От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.
reus написав:Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу. От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.
О как. А как дышал-то, как дышал: еще падать и падать... Но все-таки жк нужно было бы назвать. PS Бизнесмену, который не верит в ЗСУ - так и надо, длббу.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 27 лют, 2023 20:37, всього редагувалось 1 раз.
reus написав:Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу. От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.
Вітаю,але,мені здається,що Ви не втримаєте це в собі дуже довго...
reus написав:Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу. От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.
Вітаю,але,мені здається,що Ви не втримаєте це в собі дуже довго...