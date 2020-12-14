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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10772107731077410775>
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:54

  airmax78 написав:
  beee написав:Какая-то программа для военных есть, вроде, по которой они скупили квартиры в варшавском. Ограничение по площади и цене м2 есть.
Кто знает, что за программа?

Є-Оселя. Просто Варшавский - один из немногих киевских новостроев, квартиры в котором пролезают в программу по цене.

А какие там ограничения? Конечная сумма и минимальный метраж? Просто тут один собиратель тучи плюсов продавал пулы квартир бизнес класса в прицентралье по цене Варшавского на котловане, ему бы остальное нарезать на кавалирки - и родина утопила б его в кэше
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:15

  beee написав:Какая-то программа для военных есть, вроде, по которой они скупили квартиры в варшавском. Ограничение по площади и цене м2 есть.
Кто знает, что за программа?

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%B2%D ... 0%B5%D0%B2
количество квартир 516
https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/31/696561/
"єОселя": українцям видали майже 800 кредитів на понад 1 мільярд

На Варшавський-2 і навіть на частину Варшавський+ вистачить кредитів зі всієї країни.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:38

  gonchik74 написав:
  fler написав:Я в шоці. Придбати квартиру біля великого міського кладовища, аби "пролізти по ціні" :shock: Ну невже у військових все так погано?

Аби що. Є конкретні умови, по яких пролазить Варшавський. До чого тут цвинтар. З А136, Володимирського і ще багатьох, Рівердейлу того ж, вид на Байківське з крематорієм. У людей, що купили там теж все погано?

Я можу зрозуміти, якщо таке житло дісталося у спадок чи у подарунок, або якась інша ситуація, коли немає іншого вибору, але не тоді, коли людина свідомо обрала та придбала за чималі кошти. Хіба в Києві немає іншого вибору? Особливо зараз.
Для мене дуже принциповим є view. У Мико мій будинок - на березі річки, всі вікна на річку, приємно дивитися. У батьків - панорамний вигляд на місто, теж нічого.
Але бачити щодня з вікна цвинтар з крематорієм - ну, вибачте, вам що мало в житті горя?
fler
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:55

  fler написав:
  gonchik74 написав:
  fler написав:Я в шоці. Придбати квартиру біля великого міського кладовища, аби "пролізти по ціні" :shock: Ну невже у військових все так погано?

Аби що. Є конкретні умови, по яких пролазить Варшавський. До чого тут цвинтар. З А136, Володимирського і ще багатьох, Рівердейлу того ж, вид на Байківське з крематорієм. У людей, що купили там теж все погано?

Я можу зрозуміти, якщо таке житло дісталося у спадок чи у подарунок, або якась інша ситуація, коли немає іншого вибору, але не тоді, коли людина свідомо обрала та придбала за чималі кошти. Хіба в Києві немає іншого вибору? Особливо зараз.
Для мене дуже принциповим є view. У Мико мій будинок - на березі річки, всі вікна на річку, приємно дивитися. У батьків - панорамний вигляд на місто, теж нічого.
Але бачити щодня з вікна цвинтар з крематорієм - ну, вибачте, вам що мало в житті горя?

До чого тут я? У мене теж з вікнами на Дніпро є) Ми говоримо про людей обмежених певними умовами.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:01

  fler написав:
  gonchik74 написав:
  fler написав:Я в шоці. Придбати квартиру біля великого міського кладовища, аби "пролізти по ціні" :shock: Ну невже у військових все так погано?

Аби що. Є конкретні умови, по яких пролазить Варшавський. До чого тут цвинтар. З А136, Володимирського і ще багатьох, Рівердейлу того ж, вид на Байківське з крематорієм. У людей, що купили там теж все погано?

Я можу зрозуміти, якщо таке житло дісталося у спадок чи у подарунок, або якась інша ситуація, коли немає іншого вибору, але не тоді, коли людина свідомо обрала та придбала за чималі кошти. Хіба в Києві немає іншого вибору? Особливо зараз.
Для мене дуже принциповим є view. У Мико мій будинок - на березі річки, всі вікна на річку, приємно дивитися. У батьків - панорамний вигляд на місто, теж нічого.
Але бачити щодня з вікна цвинтар з крематорієм - ну, вибачте, вам що мало в житті горя?

А чого ви вирішили, що ви звідти побачите те кладовище?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу.
От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:32

  BIGor написав:
  beee написав:Какая-то программа для военных есть, вроде, по которой они скупили квартиры в варшавском. Ограничение по площади и цене м2 есть.
Кто знает, что за программа?

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%B2%D ... 0%B5%D0%B2
количество квартир 516
https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/31/696561/
"єОселя": українцям видали майже 800 кредитів на понад 1 мільярд

На Варшавський-2 і навіть на частину Варшавський+ вистачить кредитів зі всієї країни.

Так а в країні зараз, за великим рахунком, три великих ринка нерухомості залишилось: Львів, Київ та Чабани. При цьому Київ з цих трьох не найпривабливійший.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:35

  reus написав:Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу.
От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.

О как. А как дышал-то, как дышал: еще падать и падать...
Но все-таки жк нужно было бы назвать.
PS Бизнесмену, который не верит в ЗСУ - так и надо, длббу.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 27 лют, 2023 20:37, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:36

  reus написав:Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу.
От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.




Вітаю,але,мені здається,що Ви не втримаєте це в собі дуже довго...
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:37

  1973cc11 написав:
  reus написав:Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу.
От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.




Вітаю,але,мені здається,що Ви не втримаєте це в собі дуже довго...

Втримає. Це ще той партизан.
airmax78
 
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