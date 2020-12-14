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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лют, 2023 20:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Реус, скажить хоча б з ремонтом чи голі стіни?
Додано: Пон 27 лют, 2023 20:45
Мой прогноз был -30% - -50%. Я купил -45% Пока по такой цене не массовые продажи, но и покупателей не много. А ЖК и дом не хочу называть, т. к. товар штучный, почти Ван Гог, продаж мало, легко вычислить покупателя, я к этому не стремлюсь. Однозначно дом гораздо интересней ФК1. Не исключаю, что упадем ниже -50% от 2021 года, но мне понравилась хата, сколько той жизни.
Додано: Пон 27 лют, 2023 20:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
reus, поздравляю. Патриотично.
Я вообще не пью, но, пожалуй, налью стакан)
Знакомый тоже купил:
Пару дней назад: Севен, 20 этаж, ремонт на 60%, 82 м2, 3к 130 куе.
И сегодня купил Звречный 100 м2, 3к Г образная , ремонт 20% 130 куе.
Востаннє редагувалось beee в Пон 27 лют, 2023 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 лют, 2023 20:51
Спасибо. Я почти сразу принял решение. В 2021 году такая хата, за такие деньги, просто фантастика. Я в 2015 году купил на дне, в 2023 году, надеюсь, что много не переплатил.
Додано: Пон 27 лют, 2023 21:05
Додано: Пон 27 лют, 2023 21:19
Ви ще забули внести до списку жк "Центральний" в Ірпені.
А що, хіба ще є такі наївні люди, хто купляє зараз у Києві що-небудь в надії на ріст???
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