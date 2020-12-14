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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лют, 2023 20:39
Реус, скажить хоча б з ремонтом чи голі стіни?
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airmax78
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:45
airmax78 написав: reus написав:
Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу.
От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.
О как. А как дышал-то, как дышал: еще падать и падать...
Но все-таки жк нужно было бы назвать.
Мой прогноз был -30% - -50%. Я купил -45% Пока по такой цене не массовые продажи, но и покупателей не много. А ЖК и дом не хочу называть, т. к. товар штучный, почти Ван Гог,
продаж мало, легко вычислить покупателя, я к этому не стремлюсь. Однозначно дом гораздо интересней ФК1. Не исключаю, что упадем ниже -50% от 2021 года, но мне понравилась хата, сколько той жизни.
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reus
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:46
reus, поздравляю. Патриотично.
Я вообще не пью, но, пожалуй, налью стакан)
Знакомый тоже купил:
Пару дней назад: Севен, 20 этаж, ремонт на 60%, 82 м2, 3к 130 куе.
И сегодня купил Звречный 100 м2, 3к Г образная , ремонт 20% 130 куе.
Востаннє редагувалось beee
в Пон 27 лют, 2023 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:51
beee написав:
reus, поздравляю. Патриотично.
Знакомый тоже купил:
Пару дней назад: Севен, 20 этаж, ремонт на 60%, 82 м2, 3к 130 куе.
И сегодня купил Звречный 100 м2, 3к Г образная , ремонт 20% 130 куе.
Спасибо. Я почти сразу принял решение. В 2021 году такая хата, за такие деньги, просто фантастика. Я в 2015 году купил на дне, в 2023 году, надеюсь, что много не переплатил.
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reus
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Додано: Пон 27 лют, 2023 21:05
airmax78 написав:
Реус, скажить хоча б з ремонтом чи голі стіни?
Звичайно з закритими стелями і перенесеними стінами на 5 см вліво, без ремонта була б мінус 60%, ну ви як маленька дитина)))
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Додано: Пон 27 лют, 2023 21:19
airmax78 написав:
Так а в країні зараз, за великим рахунком, три великих ринка нерухомості залишилось: Львів, Київ та Чабани. При цьому Київ з цих трьох не найпривабливійший.
Ви ще забули внести до списку Ірпінь.
А що, хіба ще є такі наївні люди, хто купляє зараз у Києві що-небудь в надії на ріст???
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roberto dark
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Додано: Вів 28 лют, 2023 09:18
reus написав:
Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу.
От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.
Скільки вийшов квадрат?
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Додано: Вів 28 лют, 2023 09:18
reus написав:
Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу.
От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.
какая площадь? ск комнат?
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Олежан
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Додано: Вів 28 лют, 2023 09:20
reus написав:
Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу.
От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.
правильно сделал я считаю, я еще консолидирую финансы и тоже собираюсь обувать кеды
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Олежан
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