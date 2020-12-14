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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1077410775107761077710778>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:47

  Успіх написав:
  reus написав:Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил.
В бізнесмена, який не вірить ЗСУ - потрібно не купляти, а конфіскувати!

Я вважаю, що якщо ми хочемо бути частиною цивілізованого світу, то діяти потрібно в рамках діючого законодавства. Він не порушував ніяких законів, щоб у нього щось конфісковувати. Він вирішив все продати й виїхати з країни, оскільки йому більше 60-ти, то він має на це право. Я теж маю право виїхати з країни, але я прийняв інше рішення, вірю в нашу перемогу і країну.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:51

  Успіх написав:
  reus написав:Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил.
В бізнесмена, який не вірить ЗСУ - потрібно не купляти, а конфіскувати!

Так в нього, ідіота, і конфіскували 45% вартості.
PS Хто ще не зрозумів що дно пройдене?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:59

  airmax78 написав:
  Успіх написав:
  reus написав:Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил.
В бізнесмена, який не вірить ЗСУ - потрібно не купляти, а конфіскувати!

Так в нього, ідіота, і конфіскували 45% вартості. Хто ще не зрозумів що дно пройдене?

Конфіскація, це коли у власника без його згоди забирають майно. У даному випадку угода була виключено за згодою сторін, тобто ринкова. От наприклад, я вам пропонував за вашу квіточку певну суму, ви відмовились, угоди немає, і це ваше право так вчиняти. А він вирішив, що для нього угода на даний момент вигідна. На рахунок дна, то я не впевнений, що вже пройшли, думаю, що поки потихеньку вниз.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:22

  reus написав:
  airmax78 написав:
  Успіх написав:В бізнесмена, який не вірить ЗСУ - потрібно не купляти, а конфіскувати!

Так в нього, ідіота, і конфіскували 45% вартості. Хто ще не зрозумів що дно пройдене?

Конфіскація, це коли у власника без його згоди забирають майно. У даному випадку угода була виключено за згодою сторін, тобто ринкова. От наприклад, я вам пропонував за вашу квіточку певну суму, ви відмовились, угоди немає, і це ваше право так вчиняти. А він вирішив, що для нього угода на даний момент вигідна. На рахунок дна, то я не впевнений, що вже пройшли, думаю, що поки потихеньку вниз.

Чому вам не почекати коли аірмаксу "стукне" 60 років, і він "прозріє" як той продаван?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Чому вам не почекати коли аірмаксу "стукне" 60 років, і він "прозріє" як той продаван?

Тоді квіточка вже точно дешевше 1 ляма не обійдеться :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Чому вам не почекати коли аірмаксу "стукне" 60 років, і він "прозріє" як той продаван?

Я вже купив свою квіточку.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:32

  Faceless написав:
  flyman написав:Чому вам не почекати коли аірмаксу "стукне" 60 років, і він "прозріє" як той продаван?

Тоді квіточка вже точно дешевше 1 ляма не обійдеться :mrgreen:

Можливо. Цікаво зараз щось придбати, якщо є привабливий дисконт.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:01

  reus написав:
  airmax78 написав:
  Успіх написав:В бізнесмена, який не вірить ЗСУ - потрібно не купляти, а конфіскувати!

Так в нього, ідіота, і конфіскували 45% вартості. Хто ще не зрозумів що дно пройдене?

Конфіскація, це коли у власника без його згоди забирають майно. У даному випадку угода була виключено за згодою сторін, тобто ринкова. От наприклад, я вам пропонував за вашу квіточку певну суму, ви відмовились, угоди немає, і це ваше право так вчиняти. А він вирішив, що для нього угода на даний момент вигідна. На рахунок дна, то я не впевнений, що вже пройшли, думаю, що поки потихеньку вниз.

Євреї в 90-ті також віддавали Черновецькому свої квартири за 3 тис дол. за згодою сторін. Історія повторюється.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:02

  airmax78 написав:PS Хто ще не зрозумів що дно пройдене?

Я, вибачте за тупість 8)
1) Людей на виїзд за кордон очікують більше, ніж на в'їзд, на 400 тис.осіб за 2023.
2) Безробіття по країні приблизно 30%, точно неможливо порахувати, статистика не велася.
3) Зарплату бюджетникам-освітянам і науковцям врізали на 30% з січня 2023. Про військових теж писали, за інших не знаю.
4) Війна вже скінчилася? Може я щось не помітила?
Мені ці 4 фактори вказують на подальше зменшення кількості орендарів та покупців житла принаймні протягом цього року, що неодмінно вплине на ціни.
Поясніть, будь-ласка, airmax78, які фактори вказують, що дно пройдене?
fler
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:07

  fler написав:
  airmax78 написав:PS Хто ще не зрозумів що дно пройдене?

Я, вибачте за тупість 8)
1) Людей на виїзд за кордон очікують більше, ніж на в'їзд, на 400 тис.осіб за 2023.
2) Безробіття по країні приблизно 30%, точно неможливо порахувати, статистика не велася.
3) Зарплату бюджетникам-освітянам і науковцям врізали на 30% з січня 2023. Про військових теж писали, за інших не знаю.
4) Війна вже скінчилася? Може я щось не помітила?
Мені ці 4 фактори вказують на подальше зменшення кількості орендарів та покупців житла принаймні протягом цього року, що неодмінно вплине на ціни.
Поясніть, будь-ласка, airmax78, які фактори вказують, що дно пройдене?

Тут можна відповісти тільки словами нашого мера про бачення майбутнього.
airmax78
 
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