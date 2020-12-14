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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10775107761077710778>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:19

  airmax78 написав:Євреї в 90-ті також віддавали Черновецькому свої квартири за 3 тис дол. за згодою сторін. Історія повторюється.

Це був виключно їх вибір. Вас же ніхто не заставляє продавати. Вони продали, а ви ні.
Ніхто не знає майбутнього, тому оцінювати вчинки можна буде згодом. Яскравий приклад рішення моїх двоюрідних прадідів. Було два брати, обидва заможні землевласники. Один все продав і виїхав з родиною у США у 1917 році, і інший залишився і згнив у таборах ГУЛАГу з родиною.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:20

  reus написав:
  flyman написав:Чому вам не почекати коли аірмаксу "стукне" 60 років, і він "прозріє" як той продаван?

Я вже купив свою квіточку.

Тетрис? Линден резидэнс? Само :shock: Г9а?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:27

  барабашов написав:
  reus написав:
  flyman написав:Чому вам не почекати коли аірмаксу "стукне" 60 років, і він "прозріє" як той продаван?

Я вже купив свою квіточку.

Тетрис? Линден резидэнс? Само :shock: Г9а?

Тетріс не відповідає профайлу продавця. Лінден не завершений. Г9а не міг так низько пасти + там площі завеликі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:31

  airmax78 написав:
  барабашов написав:Тетрис? Линден резидэнс? Само :shock: Г9а?

Тетріс не відповідає профайлу продавця. Лінден не завершений. Г9а не міг так низько пасти + там площі завеликі.

я купив, але не скажу що і де, але мінус 45%... і ви кажіть
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:31

  reus написав:
  airmax78 написав:Євреї в 90-ті також віддавали Черновецькому свої квартири за 3 тис дол. за згодою сторін. Історія повторюється.

Це був виключно їх вибір. Вас же ніхто не заставляє продавати. Вони продали, а ви ні.
Ніхто не знає майбутнього, тому оцінювати вчинки можна буде згодом. Яскравий приклад рішення моїх двоюрідних прадідів. Було два брати, обидва заможні землевласники. Один все продав і виїхав з родиною у США у 1917 році, і інший залишився і згнив у таборах ГУЛАГу з родиною.

Історія набула б більше драматизму якщо б той хто виїхав продав все тому, хто залишився.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:40

  airmax78 написав:Історія набула б більше драматизму якщо б той хто виїхав продав все тому, хто залишився.

Ні, він продав іншій особі, з дисконтом. Але він не пропав у США, навіть зміг стати мільйонером, заробив на операціях купівлі-продажу землі. Витягти з "совєтов" свого брата з родиною так і не зміг.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:42

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  барабашов написав:Тетрис? Линден резидэнс? Само :shock: Г9а?

Тетріс не відповідає профайлу продавця. Лінден не завершений. Г9а не міг так низько пасти + там площі завеликі.

я купив, але не скажу що і де, але мінус 45%... і ви кажіть

Мені абсолютно байдуже, як ви оцінюєте мої дописи.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На детских площадках, клубах и дет садах детей становится больше, автомобилей больше. Окон светится больше, может э.э.дали.
Постоянные рассказы про сотни тысяч беженцев на границе, рассчитаны на тех, кто там лично не стоял.
Обратно в Украину границу проезжаешь в разы быстрее.
А вот реальная безработица, вероятно, намного больше
Востаннє редагувалось beee в Вів 28 лют, 2023 12:51, всього редагувалось 2 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:57

  reus написав:Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу.
От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.


Рисками называете возможное дальнейшее падение цены даже от уровня текущей покупки ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:02

  vladimir07 написав:
  reus написав:Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу.
От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.


Рисками называете возможное дальнейшее падение цены даже от уровня текущей покупки ?

Риски всегда есть в стране, где идет полномасштабная война. В том числе и падение цены от уровня текущей покупки. Я рискнул. Время покажет, выиграл или проиграл.
reus
 
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