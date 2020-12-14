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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лют, 2023 12:19
airmax78 написав:
Євреї в 90-ті також віддавали Черновецькому свої квартири за 3 тис дол. за згодою сторін. Історія повторюється.
Це був виключно їх вибір. Вас же ніхто не заставляє продавати. Вони продали, а ви ні.
Ніхто не знає майбутнього, тому оцінювати вчинки можна буде згодом. Яскравий приклад рішення моїх двоюрідних прадідів. Було два брати, обидва заможні землевласники. Один все продав і виїхав з родиною у США у 1917 році, і інший залишився і згнив у таборах ГУЛАГу з родиною.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:20
reus написав: flyman написав:
Чому вам не почекати коли аірмаксу "стукне" 60 років, і він "прозріє" як той продаван?
Я вже купив свою квіточку.
Тетрис? Линден резидэнс? Само
Г9а?
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барабашов
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:27
барабашов написав: reus написав: flyman написав:
Чому вам не почекати коли аірмаксу "стукне" 60 років, і він "прозріє" як той продаван?
Я вже купив свою квіточку.
Тетрис? Линден резидэнс? Само
Г9а?
Тетріс не відповідає профайлу продавця. Лінден не завершений. Г9а не міг так низько пасти + там площі завеликі.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:31
airmax78 написав: барабашов написав:
Тетрис? Линден резидэнс? Само
Г9а?
Тетріс не відповідає профайлу продавця. Лінден не завершений. Г9а не міг так низько пасти + там площі завеликі.
я купив, але не скажу що і де, але мінус 45%... і ви кажіть
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:31
reus написав: airmax78 написав:
Євреї в 90-ті також віддавали Черновецькому свої квартири за 3 тис дол. за згодою сторін. Історія повторюється.
Це був виключно їх вибір. Вас же ніхто не заставляє продавати. Вони продали, а ви ні.
Ніхто не знає майбутнього, тому оцінювати вчинки можна буде згодом. Яскравий приклад рішення моїх двоюрідних прадідів. Було два брати, обидва заможні землевласники. Один все продав і виїхав з родиною у США у 1917 році, і інший залишився і згнив у таборах ГУЛАГу з родиною.
Історія набула б більше драматизму якщо б той хто виїхав продав все тому, хто залишився.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:40
airmax78 написав:
Історія набула б більше драматизму якщо б той хто виїхав продав все тому, хто залишився.
Ні, він продав іншій особі, з дисконтом. Але він не пропав у США, навіть зміг стати мільйонером, заробив на операціях купівлі-продажу землі. Витягти з "совєтов" свого брата з родиною так і не зміг.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:42
flyman написав: airmax78 написав: барабашов написав:
Тетрис? Линден резидэнс? Само
Г9а?
Тетріс не відповідає профайлу продавця. Лінден не завершений. Г9а не міг так низько пасти + там площі завеликі.
я купив, але не скажу що і де, але мінус 45%... і ви кажіть
Мені абсолютно байдуже, як ви оцінюєте мої дописи.
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reus
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:43
На детских площадках, клубах и дет садах детей становится больше, автомобилей больше. Окон светится больше, может э.э.дали.
Постоянные рассказы про сотни тысяч беженцев на границе, рассчитаны на тех, кто там лично не стоял.
Обратно в Украину границу проезжаешь в разы быстрее.
А вот реальная безработица, вероятно, намного больше
Востаннє редагувалось beee
в Вів 28 лют, 2023 12:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:57
reus написав:
Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу.
От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.
Рисками называете возможное дальнейшее падение цены даже от уровня текущей покупки ?
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vladimir07
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:02
vladimir07 написав:
reus написав:
Купил. -45% от 2021 года. Бизнес сегмент. Центр. Срочная продажа. Продал бизнесмен, который не верит ЗСУ, а я верю в нашу победу, поэтому купил. Больше никаких подробностей не скажу.
От своего прогноза не отказываюсь. Купил на 5% дороже, чем планировал. Считаю, что риски огромные, но покупал не за последние деньги.
Рисками называете возможное дальнейшее падение цены даже от уровня текущей покупки ?
Риски всегда есть в стране, где идет полномасштабная война. В том числе и падение цены от уровня текущей покупки. Я рискнул. Время покажет, выиграл или проиграл.
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reus
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