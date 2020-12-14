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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10775107761077710778
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:07

  reus написав:Риски всегда есть в стране, где идет полномасштабная война. В том числе и падение цены от уровня текущей покупки. Я рискнул. Время покажет, выиграл или проиграл.


Рискнули именно с идеей в дальнейшем перепродать и наварить ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:10

  vladimir07 написав:
  reus написав:Риски всегда есть в стране, где идет полномасштабная война. В том числе и падение цены от уровня текущей покупки. Я рискнул. Время покажет, выиграл или проиграл.


Рискнули именно с идеей в дальнейшем перепродать и наварить ?

Я покупал для себя. Понятно, что все рано или поздно продается.
reus
 
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