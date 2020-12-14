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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лют, 2023 13:07
reus написав:
Риски всегда есть в стране, где идет полномасштабная война. В том числе и падение цены от уровня текущей покупки. Я рискнул. Время покажет, выиграл или проиграл.
Рискнули именно с идеей в дальнейшем перепродать и наварить ?
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vladimir07
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:10
vladimir07 написав:
reus написав:
Риски всегда есть в стране, где идет полномасштабная война. В том числе и падение цены от уровня текущей покупки. Я рискнул. Время покажет, выиграл или проиграл.
Рискнули именно с идеей в дальнейшем перепродать и наварить ?
Я покупал для себя. Понятно, что все рано или поздно продается.
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reus
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