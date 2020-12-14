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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лют, 2023 13:07
reus написав:
Риски всегда есть в стране, где идет полномасштабная война. В том числе и падение цены от уровня текущей покупки. Я рискнул. Время покажет, выиграл или проиграл.
Рискнули именно с идеей в дальнейшем перепродать и наварить ?
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:10
vladimir07 написав:
reus написав:
Риски всегда есть в стране, где идет полномасштабная война. В том числе и падение цены от уровня текущей покупки. Я рискнул. Время покажет, выиграл или проиграл.
Рискнули именно с идеей в дальнейшем перепродать и наварить ?
Я покупал для себя. Понятно, что все рано или поздно продается.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:57
Писали, что курс не повлияет.
Влияет
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Додано: Вів 28 лют, 2023 14:04
reus написав: vladimir07 написав:
reus написав:
Риски всегда есть в стране, где идет полномасштабная война. В том числе и падение цены от уровня текущей покупки. Я рискнул. Время покажет, выиграл или проиграл.
Рискнули именно с идеей в дальнейшем перепродать и наварить ?
Я покупал для себя. Понятно, что все рано или поздно продается.
так сколько комнат? ск метров?
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Додано: Вів 28 лют, 2023 14:20
fler
,
3) Зарплату бюджетникам-освітянам і науковцям врізали на 30% з січня 2023.
В держлікарнях (може не всіх,Хз)примусово перевели на 0.5 -0.75 , або іншим чином зменшили виплати, проте коло обов’язків не зменшили. Недовго раділи підвищенню в медицині.
Звичайно, що це не гравці на РЖН, проте вони споживачі товарів і послуг тих, хто гравці.
Тому думаю придивлятись, але брати рано.
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