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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10776107771077810779>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:07

  reus написав:Риски всегда есть в стране, где идет полномасштабная война. В том числе и падение цены от уровня текущей покупки. Я рискнул. Время покажет, выиграл или проиграл.


Рискнули именно с идеей в дальнейшем перепродать и наварить ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:10

  vladimir07 написав:
  reus написав:Риски всегда есть в стране, где идет полномасштабная война. В том числе и падение цены от уровня текущей покупки. Я рискнул. Время покажет, выиграл или проиграл.


Рискнули именно с идеей в дальнейшем перепродать и наварить ?

Я покупал для себя. Понятно, что все рано или поздно продается.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Писали, что курс не повлияет.
Влияет
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:04

  reus написав:
  vladimir07 написав:
  reus написав:Риски всегда есть в стране, где идет полномасштабная война. В том числе и падение цены от уровня текущей покупки. Я рискнул. Время покажет, выиграл или проиграл.


Рискнули именно с идеей в дальнейшем перепродать и наварить ?

Я покупал для себя. Понятно, что все рано или поздно продается.

так сколько комнат? ск метров?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:20

fler ,

3) Зарплату бюджетникам-освітянам і науковцям врізали на 30% з січня 2023.

В держлікарнях (може не всіх,Хз)примусово перевели на 0.5 -0.75 , або іншим чином зменшили виплати, проте коло обов’язків не зменшили. Недовго раділи підвищенню в медицині.

Звичайно, що це не гравці на РЖН, проте вони споживачі товарів і послуг тих, хто гравці.
Тому думаю придивлятись, але брати рано.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:31

  Hotab написав:fler ,

3) Зарплату бюджетникам-освітянам і науковцям врізали на 30% з січня 2023.

В держлікарнях (може не всіх,Хз)примусово перевели на 0.5 -0.75 , або іншим чином зменшили виплати, проте коло обов’язків не зменшили. Недовго раділи підвищенню в медицині.

Звичайно, що це не гравці на РЖН, проте вони споживачі товарів і послуг тих, хто гравці.
Тому думаю придивлятись, але брати рано.

А що у військових шпиталях? Там, сподіваюсь, платять нормально?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В новостях уже встретил термин "гуманитарная катастрофа" с жильем - уже уничтожено свыше 62000 домов: "Украина уже находится в гуманитарном кризисе из-за нехватки жилья. По данным генеральной прокуратуры, Россия уничтожила по меньшей мере 62 000 жилых домов за первый год войны. Это гораздо больше, чем мы строили даже в лучшие времена. Восстановление жилищного фонда, вероятно, займет десятилетие", – рассказал директор по маркетингу Денис Судилковский.
https://ubr.ua/market/real-estate/stroi ... mu-krizisu

И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался! А смотрим на объявления о продаже - а каждый день все дешевле и дешевле даже самое дешевое жилье. Почему? Потому что необходимость в жилье должна быть подкреплена денежкой. А денежек у тех, кому необходимо - нет. Репортажи из Бахмута и прочих прифронтовых городов все видели? Что люди отвечают на вопрос "Почему не уезжаете?" Ответы "А кому мы там нужны?" "Ехать не за что".
Еще хотелось бы увидеть динамику затрат на продовольствие у домохозяйств. И долга по коммуналке.

Так что подорожает обязательно. После того, как обновим исторические минимумы.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:51

  striped написав:И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался!

Немає жодного дефіциту житла в Україні!
Населення виїхало 6 млн чоловік.
Плюс природна депопуляція, плюс війна.

Я думаю, що потрібно продавати свою нерухомість і їхати жити і працювати - хоча би в Польщу.
Тут нічого робити. :roll:
Жодних реформ, жодної боротьби з корупцією.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пустые кирпичные коробки без инфраструктуры - бесполезны.
Для их непригодгости необязательна дырка в стене.

Дно, вероятно, уже есть. Возникли покупки, где есть одновременно 2 покупателя
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:55

  Hotab написав:fler ,

3) Зарплату бюджетникам-освітянам і науковцям врізали на 30% з січня 2023.

В держлікарнях (може не всіх,Хз)примусово перевели на 0.5 -0.75 , або іншим чином зменшили виплати, проте коло обов’язків не зменшили. Недовго раділи підвищенню в медицині.

Звичайно, що це не гравці на РЖН, проте вони споживачі товарів і послуг тих, хто гравці.
Тому думаю придивлятись, але брати рано.

Можливо, у віртуальному Києві Фейслеса-Бєєє - підняли комусь ЗП?
Народним депутатам від слуг нароту????
В Києві Фейслеса-Бєєє колись були трактористи, будівельники і таксисти, які "легко заробляли 1500 дол/міс". :mrgreen:
Frant
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