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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10776107771077810779
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:04

airmax78 ,
А що у військових шпиталях? Там, сподіваюсь, платять нормально

Здається так само порізали , як іншим військовим в тилу. Якщо звичайно шпиталь в тилу.

Щодо тих, хто втратив житло в селах. В селах Чернігівщини так само по 1-2 тисячі дол пустують хати. Переселенці можуть сміливо заїжджати. Роботи звичайно майже нема, але в селах Луганщини її теж, мені здається, не було. Ну а щодо квартир в обласних центрах, тут звичайно вхідний квиток на десятки тисяч уо. Тут не так просто переїхати з умовного Маріуполя в рівноцінне місто.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 лют, 2023 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я уже слышал, что конец стране, когда не было бензина, потом электрики, бесконечно наступали с беларуси.

Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:14

beee ,


Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.


Скажемо так.. з того, що чую від знайомих в Києві. З/п в гривні майже не змінилась в основному. Або несуттєво. Це ті, хто на 20 кгрн працював. Керівники середньої ланки трішки більше отримують в грн, ніж було до війни. Проте « на долари зарплату краще не перераховувати, боляче» , дослівно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:17

  Hotab написав:beee ,


Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.


Скажемо так.. з того, що чую від знайомих в Києві. З/п в гривні майже не змінилась в основному. Або несуттєво. Це ті, хто на 20 кгрн працював. Керівники середньої ланки трішки більше отримують в грн, ніж було до війни. Проте « на долари зарплату краще не перераховувати, боляче» дослівно.

Не забувайте, що Ви спілкуєтесь з рилом-новобудником.
Який втік від війни у Польщу і намагається звідти торгувати залишками непроданих новобудів. Поки що))))
Тому всі наші аргументи про війну, про бідність, про масову еміграцію - він неначе не бачить і не чує. Неначе))))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:19

  Hotab написав:beee ,


Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.


Скажемо так.. з того, що чую від знайомих в Києві. З/п в гривні майже не змінилась в основному. Або несуттєво. Це ті, хто на 20 кгрн працював. Керівники середньої ланки трішки більше отримують в грн, ніж було до війни. Проте « на долари зарплату краще не перераховувати, боляче» , дослівно.

Слава богу, якщо взагалі робота є, навіь з довоєнною ЗП.
Багато хто не має роботи взагалі.

Я особисто зрозумів - в перспективі слід все продавати і їхати звідси геть.
Можливо в Польщу, можливо далі.
Нічого хорошого нас не чекає.
Нарот голосує за клоунів, потім дивується. чому війна, чому порожні кишені.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:25

Frant ,
Я особисто зрозумів - в перспективі слід все продавати і їхати звідси геть


не знаю, я вірю в перспективу.


Зустрічаються два пса, Шарік та Бобік.
Шарік відгодований - бо охороняє мясокомбінат, Бобік похудав на своїй меблевій фабриці!
Шарік. - Йди до мене на мясокомбінат там повно їди і хазяїн добрий!
- Не можу! У мене велика перспектива!
- Яка ще перспектива?
- Та я на днях чув як главбух директору сказав, що якщо справи так і далі будуть йти - то ми через місяць будемо всі у Бобіка член смоктати!


Переможемо і нас заллють грошима на відбудову. Буде і робота, і зарплати.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:58

  Frant написав:
  striped написав:И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался!

Немає жодного дефіциту житла в Україні!
Населення виїхало 6 млн чоловік.
Плюс природна депопуляція, плюс війна.

Я думаю, що потрібно продавати свою нерухомість і їхати жити і працювати - хоча би в Польщу.
Тут нічого робити. :roll:
Жодних реформ, жодної боротьби з корупцією.

я тоже так думаю, перспективы у этой войны - сомнительные, и победа - не решит внутренних проблем.
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:12

  Феодал написав:
  Frant написав:
  striped написав:И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался!

Немає жодного дефіциту житла в Україні!
Населення виїхало 6 млн чоловік.
Плюс природна депопуляція, плюс війна.

Я думаю, що потрібно продавати свою нерухомість і їхати жити і працювати - хоча би в Польщу.
Тут нічого робити. :roll:
Жодних реформ, жодної боротьби з корупцією.

я тоже так думаю, перспективы у этой войны - сомнительные, и победа - не решит внутренних проблем.

Та мне в следующем году тоже наверное придётся эвакуироваться. Малому 17 будет, будет поступать, но у нас эти пидорги могут принять закон,что отсрочки не будет и тогда уже без вариантов😟
Bolt
 
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