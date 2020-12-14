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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лют, 2023 17:04
airmax78
,
А що у військових шпиталях? Там, сподіваюсь, платять нормально
Здається так само порізали , як іншим військовим в тилу. Якщо звичайно шпиталь в тилу.
Щодо тих, хто втратив житло в селах. В селах Чернігівщини так само по 1-2 тисячі дол пустують хати. Переселенці можуть сміливо заїжджати. Роботи звичайно майже нема, але в селах Луганщини її теж, мені здається, не було. Ну а щодо квартир в обласних центрах, тут звичайно вхідний квиток на десятки тисяч уо. Тут не так просто переїхати з умовного Маріуполя в рівноцінне місто.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 лют, 2023 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Вів 28 лют, 2023 17:04
Я уже слышал, что конец стране, когда не было бензина, потом электрики, бесконечно наступали с беларуси.
Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.
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beee
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Додано: Вів 28 лют, 2023 17:14
beee
,
Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.
Скажемо так.. з того, що чую від знайомих в Києві. З/п в гривні майже не змінилась в основному. Або несуттєво. Це ті, хто на 20 кгрн працював. Керівники середньої ланки трішки більше отримують в грн, ніж було до війни. Проте « на долари зарплату краще не перераховувати, боляче» , дослівно.
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Hotab
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Додано: Вів 28 лют, 2023 17:19
Hotab написав:beee
,
Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.
Скажемо так.. з того, що чую від знайомих в Києві. З/п в гривні майже не змінилась в основному. Або несуттєво. Це ті, хто на 20 кгрн працював. Керівники середньої ланки трішки більше отримують в грн, ніж було до війни. Проте « на долари зарплату краще не перераховувати, боляче» , дослівно.
Слава богу, якщо взагалі робота є, навіь з довоєнною ЗП.
Багато хто не має роботи взагалі.
Я особисто зрозумів - в перспективі слід все продавати і їхати звідси геть.
Можливо в Польщу, можливо далі.
Нічого хорошого нас не чекає.
Нарот голосує за клоунів, потім дивується. чому війна, чому порожні кишені.
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Frant
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Додано: Вів 28 лют, 2023 17:25
Frant
,
Я особисто зрозумів - в перспективі слід все продавати і їхати звідси геть
не знаю, я вірю в перспективу
.
Зустрічаються два пса, Шарік та Бобік.
Шарік відгодований - бо охороняє мясокомбінат, Бобік похудав на своїй меблевій фабриці!
Шарік. - Йди до мене на мясокомбінат там повно їди і хазяїн добрий!
- Не можу! У мене велика перспектива!
- Яка ще перспектива?
- Та я на днях чув як главбух директору сказав, що якщо справи так і далі будуть йти - то ми через місяць будемо всі у Бобіка член смоктати!
Переможемо і нас заллють грошима на відбудову. Буде і робота, і зарплати.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 17:58
Frant написав: striped написав:
И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался!
Немає жодного дефіциту житла в Україні!
Населення виїхало 6 млн чоловік.
Плюс природна депопуляція, плюс війна.
Я думаю, що потрібно продавати свою нерухомість і їхати жити і працювати - хоча би в Польщу.
Тут нічого робити.
Жодних реформ, жодної боротьби з корупцією.
я тоже так думаю, перспективы у этой войны - сомнительные, и победа - не решит внутренних проблем.
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Феодал
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:17
Дефицита нет. Всё в порядке
Всего-лишь 23 млн м2 разрушено (в реальности в разы больше)
Более 335 тысяч сообщений о разрушенном жилье подали граждане Украины через «Дію»
В приложении зафиксировано 23 млн кв. метров разрушенного и поврежденного жилья, однако эта цифра может быть гораздо больше. наибольшее количество повреждений жилья зарегистрировано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях
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beee
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:20
Феодал написав: Frant написав: striped написав:
И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался!
Немає жодного дефіциту житла в Україні!
Населення виїхало 6 млн чоловік.
Плюс природна депопуляція, плюс війна.
Я думаю, що потрібно продавати свою нерухомість і їхати жити і працювати - хоча би в Польщу.
Тут нічого робити.
Жодних реформ, жодної боротьби з корупцією.
я тоже так думаю, перспективы у этой войны - сомнительные, и победа - не решит внутренних проблем.
Проблем держави українська їліта не буде вирішувати. Вона їх взагалі не бачить і вважає, що все норм.
Дві спроби поміняти налаштування держави (2004 і 2013) - закінчились повним крахом
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Frant
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:22
beee написав:
Дефицита нет. Всё в порядке
Всего-лишь 23 млн м2 разрушено (в реальности в разы больше)
Более 335 тысяч сообщений о разрушенном жилье подали граждане Украины через «Дію»
В приложении зафиксировано 23 млн кв. метров разрушенного и поврежденного жилья, однако эта цифра может быть гораздо больше. наибольшее количество повреждений жилья зарегистрировано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях
Дефіциту житла - дійсно немає.
А грошей у населення з кожним місяцем все меньше. І населення все меньше. Тобі не видно цього з Польщі?
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:25
beee написав:
Дефицита нет. Всё в порядке
Всего-лишь 23 млн м2 разрушено (в реальности в разы больше)
Более 335 тысяч сообщений о разрушенном жилье подали граждане Украины через «Дію»
В приложении зафиксировано 23 млн кв. метров разрушенного и поврежденного жилья, однако эта цифра может быть гораздо больше. наибольшее количество повреждений жилья зарегистрировано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях
У нас до війни 20% квартир в будинку пустовало. У рідних з приватного сектору - та сама ситуація - одні люди похилого віку. Не думаю, що дефіцита нема, є фінансова неспроможність тих хто втратив житло без допомоги держави купити нове. Та і взагалі, якось тільки в Кракові помістилось 220 тис. українців додатково до місцевих. Ось і думайте.
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